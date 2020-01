Estudiantes del liceo municipal Josefina Aguirre Montenegro ganan concurso de innovación

Un equipo de representantes del liceo municipal Josefina Aguirre Montenegro, de Coyhaique, ganó el concurso SaviaLAb 2019 organizado por el Fondo de Innovación Agraria, en el cual la región de Aysén fue una de las ganadoras, por lo que fueron premiados otros dos liceos de la zona.

La competencia estaba destina a potenciar el turismo inclusivo, por lo que el equipo coyhaiquino desatacó con su propuesta de construir una alarma de accidentes para personas sordas que practiquen escalada.

Las estudiantes Mate Oria y Paz Márquez, junto a su profesora guía, Yesica Barrientos, constituyeron uno de los equipos ganadores del concurso a nivel nacional, por lo que como premio, fueron invitadas a una gira tecnológica a San Pedro de Atacama.

En el lugar, recorrieron sitios de interés turístico y participaron de una visita inter cultural, compartiendo en un conversatorio con pueblos originarios y recorriendo un huerto para conocer la cultura gastronómica del lugar. A ello se sumó la posibilidad de compartir con un músico de origen diaguita que crea sus propios instrumentos y finalmente, acceder a un puesto de elaboración de artesanía en greda.

“Fue una gira muy positiva, porque compartimos con otros dos liceos de la región que participaron de la gira, más otros 4 equipos de liceos de otras regiones”, indicó la profesora a cargo del equipo del liceo municipal Josefina Aguirre.

Por su parte, las estudiantes valoraron la oportunidad que se les brindó de participar en el desarrollo de un proyecto que además de favorecer el turismo inclusivo, tiene un impacto social importante.

El dispositivo que crearon sirve para que personas con discapacidad auditiva que practiquen escalada, puedan dar la alarma en caso de que se presente una emergencia con ellos mismos o con quienes los acompañan.

El prototipo cuenta incluso con GPS para comunicar una emergencia y va anclado en el arnés de escalada y adicionalmente cuenta con un brazalete para activar las alarmas con el mentón y así evitar usar las manos.

La alarma debiese servir para avisar a quienes se encuentren cerca y también a los organismos de emergencia.

Maite Oria mencionó que nunca había tenido la oportunidad de participar en una experiencia así y que “ha sido una posibilidad súper linda porque ayudar a una persona a través de una idea es emocionante”, señaló.

La estudiante agregó que después de esta experiencia la inclusión como concepto representa para ella la posibilidad de ayudar y esforzarse por entender otras realidades.

El equipo de desarrollo del proyecto de alarma para escalada para personas sordas sostuvo conversaciones con ASCOY (Agrupación de Sordos de Coyhaique), el Centro de Escalada y ONEMI, para evaluar las ideas en las que se basa el prototipo base.

La noticia del desarrollo de este equipo fue recibida con entusiasmo en las tres instituciones, porque mejora las posibilidades de que personas sordas accedan a la práctica de la escalada con mayor seguridad.

Gracias a las opiniones recogidas en estas reuniones, se definió incorporar al dispositivo huinchas reflectantes, una luz parpadeante que lo hiciera más visible de lejos y un brazalete para activar el dispositivo sin usar las manos.

El director del liceo Josefina Aguirre, Adolfo Pavez, señaló que con este triunfo “queda demostrado que el emprendimiento como una herramienta de vida es muy valiosa y que una persona, con una buena idea, puede lograr cosas súper importantes”, aseguró.

La otra integrante del equipo, Paz Márquez, afirma que poder ver y dar solución a un problema, a partir de una idea que se ha tenido como estudiante “ha sido genial”.

Paz señala también que esta experiencia despertó en ella las ganas de aprender a relacionarse con personas con capacidades diferentes, ya que “cuando compartíamos con ellos (ASCOY) nos sentíamos incómodas, no porque quisiéramos irnos, sino porque no comprendíamos su lenguaje y eso me motivaba a aprender”, comenta.

“Uno piensa que sus ideas no sirven. Que es una idea y nada más, que nunca se va a llevar a cabo. Pero una idea puede causar cambios de vida a otras personas. Esa es una de las cosas que pude aprender”, comenta la joven.

La profesora líder del equipo espera que este año su establecimiento participe nuevamente del concurso, para fortalecer en los estudiantes sus habilidades de trabajo en equipo, pero sobre todo, su confianza en que cada uno de ellos puede, con sus propias ideas, mejorar el mundo.