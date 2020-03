Trabajadores que construyen la planta de tratamientos de aguas servidas de Caleta Tortel, denuncian desprotección en la cuarentena que están cumpliendo por Covid-19.

Inquietos se encuentran los más de cien trabajadores de la empresa ICAFAL, que construye el sistema de la planta de tratamientos de aguas servidas de Caleta Tortel. Aseguran desprotección en la cuarentena que están cumpliendo.-

Los trabajadores venidos de distintos puntos del país y de esta capital regional han seguido con sus actividades normales y sin protección de ninguna naturaleza para evitar un posible contagio de coronavirus, aseguró nuestro informante quién pidió reserva de su identidad por las posibles represalias que podría tener la empresa con él.-

La posta no atiende al público por encontrarse en cuarentena y los trabajadores no tienen la posibilidad de un chequeo o consulta a profesionales de salud, además de que no cuentan con mascarillas de protección ni instrucciones de profesionales para evitar situaciones de riesgo en una eventual infección. La misma comunidad se encuentra molesta con la presencia de estos trabajadores que transitan por pasarelas que no tiene más de un metro cincuenta de ancho y la aglomeración de personas es inevitable.-

Hoy con urgencia necesitan de un chequeo médico a raíz de algunos brotes e indicios de enfermedades respiratorias que por cierto no son graves, pero sin embrago, son preocupantes para estos trabajadores que no cuentan con la información exacta, más que esperar hasta el próximo veintinueve de marzo cuando concluya la cuarentena, si es que, no apareciera otro caso sospechoso de coronavirus.-