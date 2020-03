Para mayor control del COVID-19 «Todo ingreso a la región será con Cuarentena Obligatoria»

Pese a que en Aysén la cifra de contagiados no ha aumentado, y de que la cifra de descartes llega a 34, se siguen implementando medidas preventivas que apuntan principalmente a un mayor control del movimiento de personas, tanto en los accesos como al interior de la región. En las últimas horas, la FACH envió a la región más de 2 toneladas de equipamientos para el personal de salud.

A fin de seguir fortaleciendo las medidas de protección ante la pandemia de COVID-19 en la región de Aysén, las autoridades de Gobierno –encabezados por la Intendente Geoconda Navarrete, el General Joaquín Morales y la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito- informaron que a contar de mañana miércoles toda persona que ingrese a la región quedara automáticamente en cuarentena.

El mismo protocolo, denominado Protocolo Aeropuerto, establece que tampoco podrán ingresar aquellas personas que tengan una segunda vivienda en la región de Aysén.

Sobre dicha medida, la Intendente Geoconda Navarrete precisó que “todas las personas que ingresen a la región, vengan o no de un país de riesgo, deberán hacer cuarentena obligatoria, indicada y vigilada por la autoridad sanitaria y el servicio de salud. Quienes deseen llegar a la región para hacer uso de su segunda vivienda por el periodo de cuarentena, no podrán ingresar al territorio regional a contar de mañana 25 de marzo”, dijo.

En el caso de estudiantes que aún se encuentran en otros puntos del país, sólo podrán viajar portando una autorización otorgada por la Seremi de Salud de la región donde se encuentren.

Equipamiento

En horas de hoy martes, un avión de la FACH despachó a la región más de 2 toneladas de equipamiento para el personal de salud y así enfrentar de mejor manera la pandemia.

A borde de 767 viaja un quipo extractor ADN/ARN para la aplicación de PCR, procedimiento que permite identificar el virus en las muestras; además de 2 kits de extracción manual de material genético, otros 3 pallets con elementos de protección personal –entiéndase guantes, pecharas, mascarillas, alcohol gel, escudos faciales, antiparras y otros- destinado a los funcionarios del sistema hospitalario que se encuentran con labores clínicas en directo contacto con usuarios sospechosos.

A lo anterior hay que sumar 500 unidades de toma de muestra las que, serán distribuidas de manera estratégica en la red asistencial a fin de disminuir el tránsito de pacientes hacia el Hospital Regional, acotando tiempos de espera y dando uso más eficiente a los recursos disponibles.

Casos y Barreras

Según las últimas cifras facilitadas por el Instituto de Seguridad Pública, ISP, la región conserva un único caso externo contagiado con el virus. De las 80 muestras, analizadas por el ente sanitario, ya fueron descartados 34. Cabe señalar que además, no se han comprobado casos de transmisión comunitaria.

“Al día de hoy el total de muestras que se han tomado en la región es de 80, de las cuales 34 ya han resultado negativos; tenemos en espera otros 45 resultados y no hemos tenido ningún otro caso positivo”, dijo la Intendente Geoconda Navarrete.

Sobre las barreras sanitarias, las autoridades informaron que alcanzan las 13 en la región, sumando ayer una barrera temporal en Raúl Marín Balmaceda, de acuerdo a la llegada de naves, sumándose a las de Melinka, La Junta, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Aeródromo de Balmaceda, Paso Huemules, Chile Chico, Bajada Ibáñez, Caleta Tortel y Puerto Yungay.

Obras

Otro de los temas que abordó la primera autoridad regional fue respecto de la eventual paralización de obras a lo largo y ancho dela región.

Sobre ello, Geoconda Navarrete aclaró que “no hay paralización de obras, por el costo financiero que esto tiene, pero sí, se va aceptar que las empresas soliciten estas paralizaciones sin necesidad de aplicación de multas”.

En esa misma línea, la ejecutivo indicó que “algunas empresas ya se han comunicado con sus respectivos mandantes para evaluar detener faenas de mutuo propio y ellos harán su tramitación a través del MOP. Sabemos que hay obras importantes en la parte norte de la región como Puyuhuapi-El Pangue o las obras del ByPass Sur y Norte y para cada una de ellas los ministerios respectivos se van a comunicar con las empresas, quienes están siendo asesorados por el ministerio del Trabajo y la Dirección Regional del Trabajo”.

Por último, la Intendente se refirió a algunas manifestaciones ciudadanas que consisten en cortes de ruta, llamando a la población a no continuar con ellas porque “es tremendamente peligroso, sino los transportistas no se van a arriesgar ante cualquier situación compleja y no nos vamos a poder abastecer. Por otra parte, si hay una emergencia médica o traslado urgente por un paro cardiaco o apendicitis, las ambulancias no podrán transitar por los caminos de la región y tendrán que hacerse responsable de lo que ello significa”, concluyó.