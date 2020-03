COVID-19: Región de Aysén ha despachado 98 exámenes al ISP

Veinticuatro días han transcurrido desde que se enviarán las primeras muestras por posible caso positivo de COVID-19, jornadas en las que desde Aysén se han despachado 98 exámenes hasta el Instituto de Salud Pública, catastrándose sólo 2 casos positivos, descartando 64 casos y a la espera de otras 32 muestras.

Durante su reporte, la Intendente Geoconda Navarrete agregó que “el día de hoy en Chile Chico se tomaron dos muestras por COVID-19, las cuales vienen en camino hacia Coyhaique para ser enviadas en un chárter al ISP en Santiago, junto al resto de las muestras tomadas durante la jornada del miércoles en Coyhaique”, dijo.

Luego de confirmar la información entregada por ejecutivo, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, especificó el protocolo que se aplicó en el recinto hospitalario de la capital regional, luego de confirmarse el segundo caso de COVID–19 en dicho establecimiento.

“Lo que se hizo fue establecer una sanitización completa del servicio involucrado. También, como Seremi de Salud, todo el equipo de epidemiología comenzó desde ayer mismo con el estudio de la trazabilidad de este caso positivo, realizando un seguimiento y vigilancia de todas las personas que estuvieron en contacto directo. Se levantaron indicaciones de cuarentena estricta tanto a profesionales de la salud y familiares de esta persona. Se instruyó además la toma del test de Covid -19 en aquellos casos en los cuales la clínica y la evaluación médica así lo sugieren”, dijo la autoridad sanitaria.

Desde la autoridad sanitaria, también se han generado otras instancias de contención al sistema de salud en medio de esta emergencia. Entre ellas por ejemplo se implementará el CECOF para otorgar atención médica exclusiva a los adultos mayores, en caso de que presenten cuadros respiratorios agudos, no asociados a fiebre o malestar general.

También, se enfatizó en que atenciones críticas, tales como los servicios de diálisis, van a continuar sus funciones y que el Hospital Regional de Coyhaique implementará próximamente un sistema de entrega de medicamentos a domicilio.

Respecto de las barreras sanitarias, la autoridad recalcó que siguen siendo 15 las implementadas a la fecha, precisando que “a través del decreto 208 emanado por el ministerio de Salud hoy día se hace aún más obligatorio todas las barreras de entrada a nuestra región”.

Sobre la vacunación en la región, las autoridades informaron que la cobertura alcanzó el 58,1% y que las dosis restantes tuvieron un retraso “dado que hoy día no tuvimos vuelos comerciales y no podemos tener más de 43 mil vacunas dado que nuestra capacidad de almacenamiento en cadena de frío no lo permite así”.

Canastas

Tomando en consideración que el gobierno anunció la suspensión de clases, en la región de Aysén los esfuerzos por parte de la seremi, la JUNAEB, JUNJI e INTEGRA se han centrado en llegar a todas las comunas con alimentación para los alumnos de pre-básica, básica y media; alcanzando una cobertura de 13.340 canastas alimenticias.

Sobre ese punto, la máxima autoridad regional precisó que “podemos señalar que el día de ayer se despacharon al sur 1.033 canastas Junaeb; 1.421 canastas Junji y otras 580 canasta Integra a las zonas de Ibáñez, Cerro Castillo, Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Guadal, Puerto Bertrand, Mallin Grande, Chile Chico, Cochrane y Villa O´Higgins”.

En relación a las comunas más grandes, la representante del Presidente en la región precisó que “en Coyhaique a la fecha se han entregado 6 mil 667 canastas por parte de JUNAEB, JUNJI e INTEGRA. En Puerto Aysén esa cifra bordea las 3 mil canastas”.

Todas estas canastas van dirigidas a los alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Especial y su entrega corresponde a tres semanas de cobertura.

Embarques

Otra de las informaciones anunciadas por la primera autoridad tiene relación con las recaladas de las embarcaciones Jacaf y Queulat a contar de hoy jueves 26 de marzo, y que van en la línea de asegurar el abastecimiento a nivel regional.

En tal sentido, la Intendente Geoconda Navarrete informó que “a partir de hoy los embarques de las barcazas Jacaf y Queulat serán desde el puerto de Puerto Montt –producto de la gestión realizada por ésta Intendente y el seremi de Transportes a través del ministerio del Interior- para poder abordar los costos adicionales que ello significa”.

A lo anterior, la ejecutivo agregó que “la mayoría de los metros lineales que tienen estas barcazas van a estar destinados a la cadena logística de abastecimiento de nuestra región” precisando que con ello se busca “entregar tranquilidad a los camioneros que hacen el esfuerzo, como también a las personas del rubro del comercio y a la comunidad regional”.