Región de Aysén continúa sin brote activo y mantiene 7 casos positivos de COVID-19

A 30 días de que se detectara el primer caso positivo por Covid-19 en la región de Aysén, la cifra de contagios a la fecha se mantiene en 7 –la más baja del país y que representa al 0,09%- periodo donde además se han despachado 265 exámenes, resultando negativos 245 de ellos y del total de casos positivos, 3 pacientes ya han sido dados de alta.

Aun así, la Intendente Geoconda Navarrete, cuestionó la actitud de 274 automovilistas que fueron sorprendidos durante Semana Santa movilizándose sin justificación, en medio de una pandemia y del llamado del autocuidado. “Hubo 274 conductores que no hicieron caso a las recomendaciones e igual se aventuraron a salir hacia sectores que no son su residencia habitual, los cuales debieron ser devueltos hacia sus lugares de origen. Hoy debemos entender que esta pandemia no es un chiste, es una realidad y se expande vertiginosamente por nuestras regiones por tanto, mantener las condiciones que tenemos hoy como región es un tremendo desafío pero nada va a dar resultado si no entendemos que este virus no distingue nada”, dijo Geoconda Navarrete.

Consultada la primera autoridad sobre una eventual alza en las cuentas de la luz y agua, la ejecutivo dijo que “no hemos sido informado de ningún cambio de tarifa al alza en los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, se va a instruir a ambas superintendencia para que hagan las revisiones respectivas y nos puedan entregar información más acotada respecto de la realidad que se pueda estar dando, no obstante hoy las familias están más días en sus casas”.

Por su parte la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, al ser consultada sobre la capacitación a profesionales del área en relación a las camas críticas, la autoridad sanitaria confirmó que eso se ha ido realizando en toda la red asistencial. “En reunión hoy día de COE con el Servicio de Salud, ellos han manifestado que están trabajando el plan de capacitación para los médicos y enfermeras de la red asistencial, de tal manera de además generar un reclutamiento de personal humano sino que también estén capacitados para atender esas camas críticas cuando se requiera”, señaló.

Adicionalmente, la seremi de Salud señaló que debido a la forma en cómo el gobierno ha decidido enfrentar la pandemia, ello obligó a generar “una restructuración completa de las Postas, CESFAM y los hospitales” agregando que con anterioridad “se priorizaron todos los adultos mayores y enfermos crónicos para hacer entrega de medicamentos a domicilio.

Hoy día lo que está trabajando el Servicio de Salud Aysén es en cuáles especialidades se va a poder trabajar con la modalidad de telemedicina –que ya son siete- y además, en tratar de difundir toda la cartera de especialidades y la modalidad de atención de cada una de ellas”, precisó.