Este viernes 17 de abril comienza el pago del Bono COVID-19

Este aporte económico busca aliviar el complicado momento para el 60% de familias más vulnerables del país, en el marco de la contingencia sanitaria. Para saber si usted es parte de los siete mil 952 favorecidos en la Región de Aysén, podrá consultar desde este viernes en la plataforma www.bonocovid.cl.

Esta semana se concreta el pago del Bono Covid-19, que es parte de las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Presidente Piñera para enfrentar la actual pandemia por Coronavirus, que se traduce en un subsidio de 50 mil pesos para dos millones 800 mil personas a nivel nacional.

“Este aporte es una entrega extraordinaria de $50.000 por causante familiar ¿Quiénes son los causantes? Son menores de hasta los 18 años de edad o personas con discapacidad de cualquier edad, que trabajan en el hogar sin remuneraciones”, comunicó la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Dominique Bräutigam.

“En Aysén este bono llegará a 13 mil 219 hogares que son familias que poseen Subsidio Único Familiar, que también pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, como aquellas que no están incorporadas a estos programas y que son parte del 60% más vulnerable de la población, que no tienen ingresos formales o contratos de trabajo y que son más de cuatro mil 821 personas que se han pesquisado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, explicó la Intendente Regional Geoconda Navarrete.

El pago en general se realizará en forma electrónica para todos los que tengan acceso a Cuenta Rut de BancoEstado, alcanzado un 75% de los beneficiarios. El monto del aporte se depositará entre este viernes 17 y sábado 18 de abril.

A las personas que no posean cuenta bancaria se les pagará de manera presencial en Caja Los Héroes y BancoEstado, dependiendo de la localidad. En el caso de los pagos móviles rurales del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes tengan derecho a este bono se les incluirá el importe en su desembolso habitual en mayo.

SOBRE EL BONO COVID-19

Este Bono Covid-19 está destinado a los actuales beneficiarios del Subsidio Único Familiar y que forman parte del Registro Social de Hogares, que pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad de acuerdo con su calificación socioeconómica y no están en condiciones de proveer por sí solos o en grupo familiar la mantención y crianza de los menores de 18 años.

También alcanza a las familias que integran el Subsistema Seguridades y Oportunidades quienes recibirían $50.000 por hogar, más un nuevo universo de personas que no poseen ingresos formales pero que no tienen cargas. Este apoyo de carácter excepcional será de $50.000 por hogar de tal modo de aminorar la potencial baja de ingresos por no poder salir a trabajar de manera normal.

Se emitirá un total de casi 2,8 millones de bonos de $50 mil cada uno, que beneficiarán a más de 1,6 millones de hogares. – La mayor parte de ellos tienen una mujer como jefa de hogar (58,1%), mientras que el 41,9% restante tienen a un hombre en esa posición y el 70,1% de los hogares beneficiarios pertenecen a regiones.