Autoridades confirman que a la fecha hay 30 pacientes con cuarentena estricta por Covid-19

A poco más de un mes de que se confirmara el primero de los siete casos por Covid-19 en la región de Aysén, desde el gobierno señalaron que en la actualidad hay 30 pacientes que están con cuarentena obligatoria.

La información la entregó la autoridad sanitaria, Alejandra Valdebenito, quien señaló al respecto que “tenemos en este minuto 30 pacientes en cuarentena estricta. Muchos de ellos están terminando con parte de sus cuarentenas; otros que todavía no han terminado su primera cuarentena y que durante esta semana comienza todo el proceso de alta de cada uno de ellos, me refiero a los trabajadores acuícolas, y el resto son personas que están esperando resultado para Covid-19”.

Sobre los casos, las autoridades informaron que a la fecha se han derivado 285 muestras a laboratorio, de las cuales 263 han tenido resultado negativo. En tanto, se está a la espera de conocer el resultado de otros 15 test.

Barreras Sanitarias y cartas

Consultada la Intendente por la petición de la población de Tortel de ser partícipes de las barreras sanitarias, a fin de resguardar la salud de sus vecinos, la ejecutivo dijo compartir dicha preocupación pero le pidió a los mismo que, dejen eso en mano de las autoridades y de los organismos encargados.

“Desde el 2 de abril se estableció una barrera sanitaria –compuesta por personal de Salud- a la entrada de la provincia y ayer se me dijo que esta va seguir instalada y se complementa con funcionarios municipales y de la gobernación. Agradezco la preocupación de la comunidad regional pero debemos darle su espacio a cada institución, yo entiendo la preocupación pero no queremos por asumir una función que le corresponde a la institucionalidad, vayamos a tener personas resfriadas o enfermas el día de mañana, les pido que confíen en el trabajo que estamos haciendo”, dijo Geoconda Navarrete.

La autoridad también fue consultada por una serie de peticiones de la ciudadanía, mediante cartas principalmente, las cuales eso sí, no han sido despachadas como corresponde y por ende, no han sido recepcionadas ni resueltas.

De todos modos, Geoconda Navarrete señaló que “nosotros siempre hemos sido un gobierno dialogante y que escucha a la gente” agregando que “son muchas las cartas que hemos logrado recolectar y las vamos respondiendo a medida que llegan y cuando tenemos respuestas concretas. No podemos responder a tontas y a locas, y sin entregar una respuesta fundada a lo que nos plantean las comunidades”, indicó.

Dichas misivas, pidió que se envíen al correo mhuanelm@interior.gob.cl para “permitir una mejor canalización de la información”.

Postulaciones

En su informe diario a la comunidad y los medios, la Intendente Geoconda Navarrete le reiteró a la población que ya comenzaron las postulaciones para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado, política pública implementada en la Agenda Social del Presidente Sebastián Piñera.

En tal sentido, la ejecutivo precisó que “a contar del 15 de abril se inicia el proceso de postulación del Ingreso Mínimo Garantizado, el que establece un subsidio de $59.200 por trabajador, el que se suma a su sueldo y que no está sujeto a ningún tipo de descuentos; para ello los queremos invitar a que lo hagan a través del sitio www.ingresominomo.cl”.

Según explicó la primera autoridad regional, este ingreso debería llegar a más de 4 mil 194 personas en la región de Aysén, y sobre quiénes aún no saben cómo acceder a dicha bono, deben tener presente que deben “ser trabajador dependiente, es decir que tienen un contrato acogido al Código del Trabajo, contar con un sueldo bruto menor a $384.363, que desarrollan una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales y pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH)”.

Recalada Buque

A sabiendas de que durante la jornada del jueves recalará un buque de carga en Puerto Chacabuco, la seremi de Salud de Aysén informó que previamente se adoptaron los protocolos necesarios a fin de resguardar a la población.

Sobre aquello, Alejandra Valdebenito precisó que “todos los buques extranjeros que llegan a la región se someten a un reglamento sanitario internacional que precede a toda esta pandemia por Covid-19. No obstante, los tripulantes no van a bajar de la embarcación, toda vez que ellos vienen a recibir carga no obstante, en el caso de que quieran bajar tripulantes chilenos, estos tripulantes tendrán que pasar las barreras sanitarias y adoptar las medidas sanitarias pertinentes para resguardar su salud y la de los habitantes de la región de Aysén”, dijo.