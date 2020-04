La región de Aysén no cuenta con casos activos por Coronavirus, siendo la única del país en esa condición.

Cincuenta días han transcurrido desde que se tomara la primera muestra PCR en la región con motivo del Covid-19, tiempo durante el cual se reportaron un total de 7 casos positivos los cuales, de acuerdo al último reporte oficial, están todos recuperados y dados de alta.

Así lo dio a conocer la Intendente y Ejecutivo Geoconda Navarrete, quien precisó al respecto que “se han analizado un total de 313 muestras, de las cuales 305 han resultado negativas, mantenemos los 7 casos positivos, se está a la espera de una sospecha y, afortunadamente el día de hoy podemos informar que los siete casos que resultaron positivos en la región se encuentran recuperados”, dijo.

Eso sí, la primer autoridad regional reiteró el llamado a la población a mantener las máximas medidas de autocuidado, a pesar de las cifras que actualmente tiene la región. “Esto es una buena noticia, pero esto también nos tiene que llamar a seguir siendo responsables con nuestra actitud día adía, a no salir de las casas si no es necesario; no creamos una falsa seguridad, es verdad nuestra región exhibe mejores cifras que cualquier otra del país pero, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir –probablemente- por muchos meses más con estas normas de autocuidado porque es la única forma que tenemos de protegernos”, dijo.

En relación a los casos aún en cuarentena, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, precisó que “tenemos 11 casos, de los cuales siete corresponden a los pasajeros que venían en el ferry que salió de Magallanes el sábado pasado y que recaló en los puertos de Tortel y Puerto Yungay. Estos siete pasajeros se encuentran en buen estado de salud y ninguno ha reportado sintomatología asociado a Covid-19”.

La propia Valdebenito, informó que del total de muestras tomadas a la población aysenina, 313 a la fecha, corresponden a personas “cuyas edades fluctúan entre los 9 meses de edad y 96 años de vida; con esto lo que quiero informar a la comunidad es que el rango de sospecha y testeo que estamos realizando es tan sensible que incluso involucra a niños y lactantes menores de 1 años”, indicó.

Por último, la autoridad sanitaria dijo que la mirada desde el MINSAL es “hoy día el énfasis está en detectar oportunamente la transmisión comunitaria que aún no pesquisamos en la región, por eso nos mantenemos con los mismos 7 casos y con 17 días ya sin nuevos casos positivos”.

Servicio de Salud

De acuerdo al director (s) del Servicio de Salud Aysén, Julio Vargas González, en las últimas semanas y días se han culminado procesos relevantes en favor de las comunidades más, pensando en la actual emergencia.

Es así como mencionó que “después de muchos meses de gestión se pudo entregar una ambulancia a la localidad de Melinka, que era requerida y solicitada por la comunidad hace mucho tiempo”.

Además, indicó que desde el servicio se han enfocado en “la entrega de medicamentos a toda la población de pacientes crónicos de la región, trabajo que está desarrollando y cautelando la Dirección de Atención Primaria con sus establecimientos dependientes” destacando además sobre “la entrega de alimentación a todos nuestros pacientes crónicos con algún grado de dependencia para evitar las aglomeraciones en nuestros establecimientos de la red asistencial”.

Adicionalmente, el director subrogante indicó que desde el servicio “estamos desarrollando la estrategia de atención remota a través de la telemedicina y otras herramientas que estamos utilizando para adecuarnos a esta nueva forma de entregar salud”, dijo.

Por último, Vargas confirmó que en las últimas horas el Ministerio de Salud informó “del arribo de nuevos elementos de protección personal para reforzar nuestros actuales stocks para asegurar el correcto funcionamiento y resguardo para todos nuestros funcionarios en cada uno de los establecimientos que verán reforzado su stock con este quinto envío”.