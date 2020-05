Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales y Patrimonio Cultural y Fiscalía Aysén investigarán deceso de ballena en centro de cultivo

A raíz de una denuncia recepcionada ayer por la Fiscalía de Aysén, efectuada por Sernapesca, el fiscal Pedro Poblete despachó una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén para conocer las circunstancias del deceso del animal, el cual fue encontrado en el sector de Isla Matilde en el fiordo de Aysén.

Así lo confirmó el jefe de la unidad especializada de la PDI, Comisario Claudio Reyes, quien señaló que “el día martes en horas de la tarde, el Ministerio Público nos envió una orden de investigar para poder esclarecer fehacientemente las circunstancias en las que se encontró un cadáver de una ballena en un centro de cultivo de la región de Aysén. El hallazgo de este cetáceo ocurre específicamente en la Isla Matilde, en un centro de cultivo, donde se desconocen las causas que habría provocado el deceso”.

Por su parte el fiscal Pedro Poblete, quien dirige las diligencias solicitadas a la PDI, explicó que, tras la recepción de la denuncia, se instruyeron “diligencias a la Brigada de Delitos Medioambientales a fin de poder determinar la existencia del ilícito previsto en la ley de acuicultura, artículo 135 bis, que es la caza o captura de cetáceos”.

El fiscal del Ministerio Público añadió que “si bien se denuncia que este animal se habría enredado en las mallas de la empresa, existirían elementos como cabos o lesiones en el cuerpo de esta ballena que podrían -eventualmente- inferir participación de terceras personas en esta situación, razón por la cual se tiene que investigar la existencia de este ilícito y se instruyó al organismo especializado de la Policía de Investigaciones que realice las diligencias conducentes”.

En ese sentido, el jefe de la BIDEMA Aysén destacó que la unidad especializada cuenta con un equipo investigativo de carácter multidisciplinario y altamente calificado para poder realizar todas las diligencias que se abocarán en establecer si existe participación de terceros en el deceso, si se produjo a partir de lesiones con algún tipo de red o por circunstancias naturales.

“En la eventualidad que se pueda encontrar participación de terceras personas estaríamos ante una infracción al artículo 135 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, donde se establecen las faltas y penas para los responsables de estos hechos. Si no hubiese participación de terceros en el deceso del cetáceo, no existiría delito y se debería analizar si la empresa cumplió con los protocolos de enmalle para prevenir que otros animales o depredadores se acerquen a los centros de cultivo. Si es que no cumplieron, estaríamos en presencia de una falta administrativa”, enfatizó el comisario Reyes.

Cabe destacar que la BIDEMA Aysén está realizando todas las coordinaciones logísticas para dar cumplimiento a lo emanado por el Ministerio Público con una investigación profesional bajo estrictas medidas de seguridad para mantener los resguardos de distanciamiento mientras se desarrollan las labores investigativas en el centro de cultivo.