Municipio aysenino postergará pago de patente de alcoholes hasta el próximo año

En sesión extraordinaria de Concejo Municipal, este lunes fue aprobado de forma unánime el acuerdo que permitirá prorrogar el pago de patentes de alcoholes correspondiente a este 2020, en dos cuotas durante el 2021. Ello, en conformidad a lo dispuesto en Decreto Supremo N°301 del 22/07/2020 del ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Esto, se traduce en que el pago de las patentes otorgadas, según lo dispuesto en la Ley N° 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, cuyo valor para el segundo semestre no haya sido pagado al 31 de julio de 2020, será extendido en dos cuotas, las cuales deberán ser canceladas en el primer y segundo semestre del próximo año.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Luis Martínez, se mostró satisfecho tras la medida propuesta por el Departamento de Rentas y Patentes, y presentada por la Dirección de Administración y Finanzas municipal, dado que “había un sentir de la comunidad, nos lo habían estado pidiendo y no teníamos las facultades para hacerlo. Sin embargo, sale este decreto de la Presidencia de la República, por lo que felizmente podemos contar a los locatarios que tienen problemas para cancelar la cuota correspondiente a este mes de julio, que ésta se puede pagar en cuotas iguales en el primer y segundo semestre del año 2021”.

La máxima autoridad comunal agregó que “si no pagan la cuota ahora cuando corresponde, se entiende automáticamente como un convenio y la patente no se va a perder, así que eso nos deja muy tranquilos, es una muy buena noticia y que fue ratificada por nuestro Concejo Municipal. A partir de este martes se está en condiciones ya de realizar este convenio y separación en las dos cuotas y, si no, serán cargadas automáticamente para cancelación durante 2021”, explicó.

ORDENANZA EN APOYO A MIPYMES

Esto se suma a la reciente aprobación del Concejo Municipal de la ordenanza que busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes-, a través del otorgamiento de facilidades con respecto a postergar el pago de patentes municipales (comerciales, industriales y profesionales) a los contribuyentes calificados como Mipymes que, sin embargo, no incluía las patentes de Alcoholes.

Dicha ordenanza aprueba la aplicación de la Ley 21.207, mediante la que el pago del segundo semestre 2020 de patentes se podrá postergar hasta por tres meses, sin multas ni intereses, esto es a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.

El pago del primer semestre año 2021 de patentes, en tanto, se podrá postergar hasta por tres meses, sin multas ni intereses, vale decir hasta febrero, marzo y abril de 2021. Quienes deseen acogerse a este beneficio pueden desde ya requerir una Solicitud de Postergación de pago de patentes municipales en la unidad de Rentas y Patentes de la DAF municipal.