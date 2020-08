Alcalde de Coyhaique Alejandro Huala reiteró solicitud de mayor rigurosidad en cordón sanitario

El alcalde de Coyhaique Alejandro Huala solicitó a la primera autoridad regional mayor control y rigurosidad en la barrera sanitaria que está vigente en la región de Aysén, esto debido a que persisten dudas de los procedimientos tras conocerse el caso positivo de la funcionaria pública que arribó a la región y que contrajo el virus Covid-19, quien adicionalmente concurrió a otra comuna a un festejo.

Al respecto el alcalde Huala comentó “Nos preocupa que se den este tipo de acciones, sobre todo viniendo de servidores públicos quienes son los que deben dar el ejemplo, de manera intachable, para evitar este tipo de situaciones precisamente como los contagios masivos, porque insisto no estamos preparados para un contagio comunitario, nuestro sistema de salud no lo aguanta” sostuvo el jefe comunal

Adicionalmente Huala Canumán emplazó a la representante del presidente Piñera en la Región de Aysén “Por otro lado no estoy de acuerdo con la autoridad sanitaria cuando menciona que no se incurrió en falta al hacer una fiesta, en consecuencia que nosotros como municipio hemos dicho hasta el cansancio que debemos evitar aglomeraciones, que debe haber distanciamiento social. Nosotros hemos cambiado el sistema de atención, llevando ayudas sociales hasta las casas para evitar que deban ir al centro, hemos rechazado el retorno a clases, las ferias cerradas, diversas acciones para cuidarnos y que la pandemia no se propague y sin embargo, vemos a funcionarios públicos irresponsables y con una autoridad regional que no dice nada”

Finalmente Alejandro Huala alcalde de la capital regional reiteró que “Se quiebran las confianzas con estos actos, claramente con el cordón sanitario se pone en tela de juicio su eficacia, si siguen entrando personas a la región sin un control de PCR, estamos corriendo los mismos riesgos, lo que significa que no hemos ganado nada. Así que nuevamente pedimos a la autoridad más rigurosidad y más garantías para todos” puntualizó.