Realizan el primer seminario de digitalización del sector turístico, “Digitalízate Carretera Austral”

Con el objetivo de ayudar a la reactivación del turismo, y a la salida de una crisis sin precedentes provocada por la propagación del Covid, se realizará los días 9, 11 y 13 de noviembre, el primer seminario de digitalización del sector turístico, “Digitalízate Carretera Austral” con financiamiento Corfo y con el apoyo de Sernatur Aysén, Sernatur Los Lagos, y destacadas organizaciones sectoriales, tales como Per Turismo Aysén, PTI Ruta de los Parques, la Asociación Chilena de Turismo Rural (Achitur), y el Centro Tecnológico de Turismo CETUR UNAB, y es organizada por Las Antípodas, Ideas a Desarrollo Turístico.

Podrán participar de esta actividad, previa inscripción, todas las empresas turísticas, no solo de las regiones de Aysén y de Los Lagos, sino que, de todo Chile, al ser transmitido por la plataforma Facebook Live.

DIGITALIZACIÓN

Aun cuando nadie puede predecir con exactitud la recuperación del turismo, ya existen indicios de normalidad, que se reflejan en los patrones de búsqueda y reserva en medios digitales principalmente, los cuales han tomado enorme fuerza a partir del confinamiento. Cada vez son más las personas que no solamente cotizan, si no adquieren sus vacaciones utilizando internet y sus celulares, por lo que precipitar la digitalización del sector turístico resulta fundamental para la adaptación a la nueva realidad del mercado.

Y es que la tendencia mundial es clara cuando se trata de alza de las ventas online. La Organización

Mundial del Turismo declara que una vía de solución para la crisis actual del sector es “promover la digitalización para crear soluciones innovadoras e invertir en conocimientos digitales”.

Ya a fines del año pasado, Google declaraba que solo el 13% de las personas planeaban sus viajes recurriendo a agencias de viaje. Todo el resto lo hace utilizando internet. La recuperación de los destinos y las empresas turísticas dependerá totalmente de su capacidad de aprovechar la tecnología para comprender mejor las necesidades y tendencias de los viajeros y hacer un seguimiento de ellas, crear y comercializar experiencias innovadoras.

SEMINARIO

La actividad se realizará en días alternados, en 3 sesiones diarias de 45 minutos, donde se tendrá un especial cuidado en asegurar su carácter práctico. Según declara Pablo Retamal, organizador de la actividad y coordinador del Nodo Chelenko Sustentable de Corfo, “se ha planificado junto a los relatores que los participantes obtengan herramientas concretas a partir de su participación”.

El programa del seminario se divide en 3 grandes áreas: Mientras el día 1, estará enfocado en todo lo mínimo necesario para empezar a digitalizar una empresa turística, el día 2 abordará herramientas específicas y gratuitas necesarias para promocionar y vender turismo en internet. Hacia el viernes, el foco estará en la comunicación con el turista, y cómo las empresas deben comunicarse con nuevos clientes en tiempos de crisis.

DIGITALIZACIÓN COMO FOCO DE ACCIÓN

El director de Corfo Aysén, Omar Muñoz, declara que uno de los principales objetivos de Corfo “es acelerar la digitalización de las Pymes y que la idea de este evento es que contribuya a mitigar la brecha digital de manera concreta, con metodologías innovadoras, adaptadas a la disponibilidad de tiempo del microempresario turístico”. Para la corporación, quién cofinancia esta actividad, la digitalización de las empresas regionales ha sido un área de trabajo que ha ocupado sus prioridades incorporándose transversalmente la temática en iniciativas como los programas Red Mercado y Conecta y Colabora entre otros.

La digitalización del turismo en Aysén es una de las materias recogidas en la Hoja de Ruta del plan de trabajo del Per Turismo Aysén de Corfo y su gerente, Rolf Traeger, indica que está presente en diversas acciones del eje estratégico “Destino Turístico Inteligente”, donde se plantea la necesidad de adoptar tecnologías no solamente para la conexión con potenciales mercados de turistas, si no que para el desarrollo y gestión sustentable del destino.

En marzo de este año, Sernatur Aysén inició un trabajo de actualización del perfil de la totalidad de los servicios turísticos registrados de la región. Para contar con información precisa del nivel de digitalización de las empresas de turismo local, decidieron agregar una serie de preguntas asociadas al uso de ciertas tecnologías imprescindibles para la industria. Los resultados son bastante sorpresivos y refleja la amplitud de la brecha digital en turismo a nivel regional, algo muy probablemente se repite en otras regiones de Chile. Por ejemplo el estudio indica que de las casi 600 empresas que se sometieron a análisis solo 118 empresas declaran que utilizan su página web para recibir reservas, pero solo 46 de ellas declaran contar con carro de compra, es decir solo un 7.6%. Aún más sorprendente es el uso de las plataformas llamadas Otas (sigla para agencias de viaje online), muy utilizadas por turistas para compra directa de servicios en destinos turísticos. Referente a este tema el director de Sernatur Aysén, señala que de acuerdo a este estudio exploratorio “existe una gran oportunidad de mejoramiento dado que un alto número de empresas declaran no utilizar ninguna Ota, casi un 60%, mientras que 20% de ellas declara utilizar Booking.com por lejos la más popular entre turistas. Por otro lado, un 15% declara utilizar Tripadvisor, la plataforma de reseñas más utilizada a nivel global, donde viajeros de todo el mundo agregan sus opiniones y experiencias de viaje, y que resulta hoy una herramienta imprescindible de visibilidad para cualquier empresa de turismo”. Finalmente, en un destino que busca diferenciarse frente a la competencia a nivel nacional, también esperamos pronto internacionalmente, resulta clave disponer de medios de pago seguros. Sin embargo, casi un 90% de nuestras empresas, solo dispone de medios de pago en efectivo, y un 30% de ellas dispone de algún medio de pago electrónico con tarjeta bancaria.

Otros comparten este diagnóstico. Achitur sostiene que además la brecha digital es mayor en el turismo rural pues muchos emprendedores son personas mayores, por lo que el enfoque práctico y realista sobre esta realidad resulta clave. En la misma línea el Centro Tecnológico de Turismo CETUR UNAB, cuyo trabajo es la implementación de tecnologías y la entrega de asistencia técnica especializada en la materia a las empresas de turismo de Chile, sostiene que anunciarán en el seminario la oportunidad de un seguimiento y asistencia técnica a un número de empresas participantes que deseen ser beneficiarias de CETUR y así lograr mayores avances en digitalización.