Alcaldes ofician a Ministro de Salud por incertidumbre en proceso de vacunación en la región

Preocupación y malestar por la incertidumbre que existe en la región respecto al proceso de vacunación para COVID-19, manifestaron los alcaldes de la región, que arguyen falta de información y poca claridad en la región de Aysén.

Marcelo Santana Presidente de la Asociación de Municipios, AREMU, manifestó que la región de Aysén, si bien, presenta hoy mejores indicadores epidemiológicos, sí tiene características geográficas y de infraestructura hospitalaria que nos ponen en desventaja con otras regiones, y que pos supuesto podría también ser indicadores de prioridad para el proceso de vacunación.

Por su parte el alcalde de Chile Chico y también miembro de la AREMU, señaló que el “manejo comunicacional por parte de las autoridades de gobierno ha sido erróneo, ya que no es una buena noticia que la región no haya sido considerada, ya que la región se ha visto muy afectada por la pandemia”, El alcalde manifestó no estar de acuerdo con la decisión, ya que la región no está bien y no es positivo bajo ningún punto de vista que Aysén sea discriminado de esta forma.