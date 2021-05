En fiscalización pesquera de la Armada y Sernapesca incautaron 200 kilos de recurso erizo en el área de Aysén

Durante el martes 4 de mayo la Autoridad Marítima efectuó fiscalizaciones en conjunto con personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), esto en cercanías de Puerto Aguirre en la Región de Aysén, en donde se detectaron 200 kilos de recurso Erizo extraídos ilegalmente.

“Inserto en el plan operativo conjunto de cooperación mutua entre la Autoridad Marítima y Sernapesca con apoyo de una aeronave, se llevaron a cabo tareas de fiscalización pesquera esto en el área de Isla Mc Intyre, Canal Utarupa, en donde se controló a la Lancha a Motor «Centauro III» matrícula de Puerto Aguirre, que fue sorprendida con 200 kilos de recurso erizo”, comentó el Teniente 1° Litoral Carlos Gotuzzo, Oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Aysén.

“Se efectuó citación por infringir la Ley General de Pesca y Acuicultura, al no acreditar origen legal de la extracción, no contar con zarpe y no poseer con buzo autorizado para efectuar faena de extracción. Finalmente los recursos fueron devueltos al mar y el patrón de la embarcación, fue citado además al Juzgado de Letras y garantías de Puerto Aysén” agregó el Oficial.

La Autoridad Marítima constantemente lleva a cabo tareas de fiscalización pesquera, siempre con el objetivo de velar por la seguridad de la navegación, la preservación del medioambiente acuático así como por sus recursos hidrobiológicos, acciones insertas en el Área de Misión de “Seguridad e Intereses Marítimos” de la Armada de Chile.