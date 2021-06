Condiciones climáticas llevan a implementar nuevo centro de vacunación masiva en Coyhaique

Cuando las temperaturas y condiciones climáticas comienzan a recordarnos que vivimos en la Patagonia, la Seremi Salud Aysén y el Servicio de Salud lograron concretar la utilización de las dependencias del centro de eventos del Casino Dreams para uso como un centro de vacunación masiva para las personas cumplan con sus esquemas de vacunación contra el COVID-19 y la Influenza; dependencias en las que además, quienes acudan a vacunarse podrán regularizar trámites como el acceso a Clave Única o el Registro Social de Hogares.

En este contexto, fue el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos Salas, quien destacó la puesta en marcha de este punto de vacunación. “La vacunación comunitaria implementada junto a la Seremi de Salud, con apoyo de dirigentes sociales y el apoyo de otras entidades públicas y privadas, nos han permitido alcanzar el 80% de las primeras dosis y el 60% en las segundas dosis de vacunas contra el COVID-19. Es por eso que destacamos y agradecemos a la gerencia del Casino Dreams Coyhaique que ha facilitado su infraestructura accesible, para que sigamos suministrando las vacunas a la población objetivo, y así poder comenzar a salir de la situación crítica que nos tiene esta pandemia”.

Por su parte, la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, recalcó la importancia de avanzar con la población que aún no completa su esquema de vacunación. “Estamos en un momento de la campaña Yo Me Vacuno, donde necesitamos invitar a la población rezagada que aún no se ha vacunado, son 15 mil ayseninos que aún no han adquirido la primera dosis de vacuna, de los cuales 9 mil son de la comuna de Coyhaique y 4 mil de la comuna de Aysén que representan el 80% de la población regional. Desde el día uno hemos trabajado con diferentes sectores para avanzar en este proceso, hoy tenemos puntos de vacunación incluso en las juntas de vecinos, gracias al trabajo con distintos sectores, agradecemos la disposición del sector privado representado en este caso por el Casino Dreams para facilitar parte de sus dependencias con el fin de ampliar los puntos de vacunación, sobretodo ahora cuando las condiciones climáticas requieren que quienes asistan a los puntos de vacunación puedan estar cómodos y en buenas condiciones”.

Finalmente, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar Barahona, quien cumplía acciones propias de su ministerio, destacó la puesta en marcha de este operativo de vacunación y apoyo social. “Venimos a acompañar este proceso de vacunación en una región que esta siendo nuevamente golpeada por el COVID-19, efectivamente este virus ha generado diferente ciclos distintos en cada región, y hoy estamos en un proceso difícil en esta región. Quiero pedirle a la gente que se cuiden y tomen las medidas sanitarias correspondientes junto al proceso de vacunación; y para que la gente se quede en sus casas, necesitamos hacer un mayor esfuerzo en materia de ayuda social, es por eso que venimos a reforzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que es universal, lo que significa que muchas familias que no habían logrado acceder a los beneficios, ahora lo podrán hacer. Las personas que se vengan a vacunar en este punto, también podrán actualizar su Ficha de Protección Social en una misma salida desde su hogar”.

A nivel regional, actualmente el proceso de vacunación alcanza un 82,84% (Primera dosis) de cobertura de vacunación con 66.400 dosis administradas y 62,28% (segunda dosis) de cobertura con 49.914 dosis a nivel regional de la campaña #YoMeVacuno, con una población objetivo de 80.150 personas.