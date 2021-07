Ministerio de Obras Públicas licita diseño para reponer hogar de ancianos padre Antonio Ronchi de Coyhaique

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Néstor Mera Muñoz, informó esta semana que comenzó el proceso de licitación del Diseño para reponer el Hogar de Ancianos Padre Antonio Ronchi, ubicado en la capital regional Coyhaique.

“Estamos muy contentos porque a través de nuestra Dirección Regional de Arquitectura como Unidad Técnica vamos a generar un Diseño para reponer el Hogar de Ancianos Padre Antonio Ronchi, y ya hemos comenzado el proceso de licitación con la publicación de la licitación respectiva. Las ofertas técnicas y económicas se abren el 02 y el 15 de septiembre próximo y el presupuesto estimado es del orden de los $168 millones provenientes del FNDR, así que trabajar con nuestro equipo de Arquitectura en mejorar las condiciones de este inmueble y posibilitar que su capacidad actual de aumente a 53 nuevos residentes, es una sentida necesidad que vamos a preocuparnos de materializar al igual que todas las mejoras que realizaremos y que servirán tanto para los usuarios externos, como también para el personal que atiende las necesidades de nuestros adultos mayores, que son el pilar de nuestra sociedad. Este Diseño es parte de las obras incluidas en la Agenda de recuperación económica, generará empleos y para nuestro gobierno es fundamental”.

En la región de Aysén solamente existen seis establecimientos que prestan servicio de estadía para adultos mayores, atendiendo un total de 106 personas a.m. no valentes, quedando una importante cantidad de ellos -120 personas el año 2018- que no pueden optar a atenciones especiales dada su condición, por lo tanto “esta iniciativa alineada con el plan región de Aysén 2018-2022 en su eje familia y educación en el área adulto mayor y discapacidad, nos permitirá mejorar la oferta, calidad y eficiencia tanto de los servicios de cuidado como de protección, prevención, atención y rehabilitación de la salud de las personas mayores, establecido en la política integral de envejecimiento positivo para Chile 2012 – 2025 en el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera”, concluyó el SEREMI del MOP.