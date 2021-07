Emprendedoras y emprendedores de la región de Aysén son parte de CyberFOSIS

Hasta “Taller El Colibrí” llegaron la Directora Regional del FOSIS, el Seremi de Desarrollo Social y Familia y la Gobernadora Regional de Aysén para conocer el trabajo de artesanía en madera nativa que desarrolla la emprendedora Claudia Flores, quien participa de esta nueva versión de CyberFOSIS.

En la visita realiza, en contexto de lanzamiento de la vitrina digital, las autoridades pudieron apreciar el minucioso trabajo de corte, lijado y barnizado que realiza Claudia en cada una de las piezas que utiliza para dar forma a aves, mamíferos, anfibios y otros diseños decorativos, hechos principalmente con maderas de lenga, mañío, raulí, ciruelillo, laurel y lingue.

CyberFOSIS es una vitrina para que usuarios y usuarias que han sido parte de los programas de emprendimiento del FOSIS, tengan un espacio en el mundo digital, que les permita generar ventas online y aportar en el desarrollo de sus negocios en época de crisis.

En esta nueva versión estarán presentes 84 participantes de las 10 comunas de la región de Aysén, quienes ofrecerán sus productos y servicios en distintas categorías como: Accesorios y regalos; artesanía; salud y belleza; gourmet; hogar; mundo infantil; servicios; y vestuario y calzado.

La totalidad de las emprendedoras y emprendedores participantes de esta nueva vitrina digital de FOSIS reciben capacitaciones, asesoría técnica y un plan de financiamiento para fortalecer sus negocios, gracias recurso del programa Yo Emprendo FNDR, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.

Claudia Flores, emprendedora y artesana de Taller El Colibrí, comentó sus expectativas de este CyberFOSIS y detalló el trabajo que realiza en madera nativa. “Espero vender harto, es como lo principal y también ser más conocida, tratar de llegar a más gente que no nos ubica, no necesariamente para que nos compre ahora, pero nosotros somo un negocio que funciona todo el tiempo. Feliz de estar participando de este programa. He recibido hartas capacitaciones con respecto a redes sociales y cómo funcionar mejor, así que espero sean puras cosas provechosas para nuestro emprendimiento. Nosotros trabajamos diferentes técnicas, especialmente una que se llama intarsia, que es artesanía decorativa, una especie de mosaico de maderas diferentes. Trabajamos también puzles, cajas y juegos de ajedrez”.

La Directora Regional del FOSIS en Aysén, Dominique Bräutigam, valoró la labor colaborativa con el Gobierno Regional e invitó a visitar la plataforma y preferir a las emprendedoras y emprendedores locales. “Queremos destacar y reconocer el trabajo mancomunado que se ha realizado en la región de Aysén, que hoy nos permite lanzar el CyberFOSIS, que lidera FOSIS a nivel país, pero con el sello de que en nuestra región participan emprendedores de las 10 comunas, quienes se caracterizan por poner su mano de obra local y que tienen una impronta regional única a nivel nacional. En la plataforma de CyberFOSIS van a poder conocer a los 84 expositores locales, donde hay más de 570 emprendedores de todo el país, pero queremos recomendarles especialmente que conozcan y apoyen a los emprendedores de Aysén.”

Marcelo Jélvez, Seremi de Desarrollo Social y Familia, recalcó que “como bien lo señalaba la Gobernadora Regional la asociatividad es lo que buscamos como Gobierno, trabajar juntos y aunar fuerzas para reactivar la economía nacional y particularmente nuestra economía regional. Tenemos talentos como Claudia y muchos otros en artesanía de madera, en greda y una gran gama de emprendedores y artesanos de la región que, con este trabajo mancomunado, pueden salir adelante y proyectarse. Como Ministerio estamos felices de poder contribuir junto a los recursos del Gobierno Regional para superar estas barreras que nos han tenido tanto tiempo en casa y sin la posibilidad de mostrar a la región y al mundo lo que nuestros artesanos y emprendedores locales hacen.”

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, destacó la inversión de recursos públicos en fomentar emprendimientos y microempresas regionales. “Agradecer el trabajo colaborativo con FOSIS, que a través del Programa Ferias, tuvo la capacidad de reconvertirse en contexto de pandemia, y pudo llegar a más de 200 beneficiarios, además de 200 millones de pesos, y que hoy permite que seamos la región con mayor participación en CyberFOSIS, con 84 emprendedores. Destacar, sin duda, el talento de Claudia y desear, a través de ella, el mayor de los éxitos; siempre es una oportunidad para nuestros emprendedores mostrar el trabajo que realizan, a través de las redes, con este recurso desde el Estado”, concluyó.

Cabe destacar que esta vitrina digital está habilitada desde hoy miércoles 28 de julio por un total de 3 semanas y se puede ingresar de manera directa a través de sitio web www.cyberfosis.cl o mediante al banner publicado en la página del FOSIS www.fosis.gob.cl