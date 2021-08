Gobierno presenta plan “18 seguro parte por casa” para las Fiestas Patrias

La a Delegada Presidencial de Aysén, Margarita Ossa Rojas, se refirió al anuncio del Gobierno sobre el plan “18 seguro parte por casa”, el cual busca fomentar la organización de actividades familiares junto a los seres queridos, amigos y conocidos del lugar donde viven, cuyo propósito es que estas celebraciones sean más seguras y en un ambiente más protegido que el que entregan los eventos masivos y con gran aglomeración –a lo que estábamos habituados–.

“Para este 17, 18 y 19 de septiembre el plan modificará los aforos establecidos para los eventos con interacción de asistente, lo que correspondería a la realización de pequeñas fondas. El resto de las medidas seguirá tal como las conocemos en el plan Paso a Paso”, precisó Ossa.

Los eventos masivos para las comunas que estén en Cuarentena y Transición estarán prohibidos; en el caso de aquellas que estén en Preparación y Apertura se homologarán los aforos permitidos, privilegiando a quienes tengan su Pase de Movilidad. Estos aforos serán:

*Espacio abierto: hasta 300 personas con Pase de Movilidad.

*Espacio cerrado: hasta 100 personas con Pase de Movilidad

Importante destacar que un recinto no puede sumar espacios abierto y cerrado, y que sin prejuicio el aforo permitido no se podrá exceder de una persona por cada 6m2 de la superficie útil destinada al público. Esto quiere decir que si es un espacio abierto de 300m2, el aforo será de 50 personas y no 300.

Para el caso de las comunas en Apertura, el aforo que regirá estas Fiestas Patrias será menor al permitido en el plan Paso a Paso, bajando de 1.000 a 300 los asistentes permitidos con Pase de Movilidad, por lo que es una medida que restringe bastante dicho aforo, tratando de evitar así grandes aglomeraciones de personas.

Finalmente, para aquellos que opten por una reunión social en un hogar, este mantendrá los aforos que están establecidos en el plan Paso a Paso, es decir: en Preparación un máximo de 20 personas con Pase de Movilidad y en Apertura 40. En Cuarentena y Transición (por ser fin de semana) están prohibidas.