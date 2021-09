Autoridades instan a la comunidad a concientizar sobre accidentes de tránsito en Fiestas Patrias

Bajo el lema “La Otra Pandemia”, Carabineros de la Región de Aysén junto a autoridades regionales y comunales, realizó el lanzamiento de una acción comunicacional orientada a sensibilizar a la comunidad respecto a la prevención de accidentes de tránsito en el contexto de Fiesta Patrias.

El General Hugo Zenteno Vásquez, junto a la Delegada Presidencial Regional de Aysén Margarita Ossa Rojas; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas Muñoz; la Directora de Senda Aysén; Katherine Hunter Gutiérrez y el Alcalde Coyhaique, Carlos Gatica Villegas coincidieron en que la prevención debe ser una visión que deber ser internalizada por la población y ser asumida como cultura.

“Queremos que no haya accidentes de tránsito con resultados fatales, todo depende de cada uno. Queremos sensibilizar a las personas, conductores, que no haya ingesta de alcohol en la conducción, que cumplan con la ley de tránsito, tener el vehículo en condiciones, mantener una distancia debida y también todo lo que implica a los menores que son llevados en los móviles. Esperamos que sean unas fiestas patrias con bastante tranquilidad y compromiso (…) para evitar accidentes que impliquen vidas humanas”, expresó el General Zenteno.

Carabineros realizará múltiples controles y fiscalizaciones en diversos puntos de la región -especialmente en aquellos más críticos- mediante equipos tecnológicos de intoxilyzer, de velocidad y narcotest, trabajo que se desarrollará de manera conjunta con Senda Aysén.

Entre el 17 al 20 de septiembre de 2020 Carabineros detuvo a 13 personas en la región de Aysén por conducir en estado de ebriedad, siendo registrados tres accidentes de tránsito, periodo en que igualmente se registraron dos personas fallecidas.

Asimismo desde enero del presente año a la fecha, han sido cursadas 188 infracciones al tránsito y 133 infracciones por tubos de escape modificados en igual periodo.

Mayor apertura y responsabilidad

Por su parte la Delegada Presidencial Regional Aysén, Margarita Ossa Rojas, indicó que se desarrolla un trabajo articulado para este año, en virtud de una mayor apertura tras la pandemia.

“Hay una responsabilidad que es fundamental y que parte desde cada uno de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista de seguridad pública (…) debemos ser nosotros quienes decidimos en qué móvil nos vamos a trasladar, si va ser en un taxi o si estamos ingiriendo alcohol podemos propiciar un accidente y terminamos en una ambulancia”.

La autoridad recordó respetar los aforos permitidos, mantener la distancia física con la finalidad de que las fiestas patrias no se transformen en una tragedia desde el punto de vista de la salud o tener que lamentar la pérdida vidas humanas producto de la ingesta de alcohol.

Cede las llaves

Asimismo el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas Muñoz indicó que previendo estas fechas los taxis estarán operativos los días 17, 18 y 19 de septiembre.

“Un buen resultado para la región es que no tengamos accidentes de tránsito, que no tengamos lesionados y que no tengamos muertos. Cuando uno ingiere alcohol o consume drogas, se está colocando en forma irresponsable de que puede cometer un accidente de tránsito o algún ilícito relacionado con la conducción bajo este estado. El llamado a la comunidad y como Comisión Regional de Seguridad de Tránsito es, si vamos a conducir, pasemos las llaves, si vamos a beber, utilizar medios de transporte alternativos como es los taxis colectivos y taxis básicos”, expresó el Seremi de la cartera.

Rojas instó a la comunidad a respetar el límite urbano de velocidad de 50 km/h y 100 km/h en zonas rurales, junto con efectuar una periódica revisión del estado mecánico del vehículo, con la finalidad de que los vehículos circulen con las condiciones técnicas necesarias y poder así evitar hechos lamentables.

Visión preventiva

Para la Directora de Senda Aysén, Katherine Hunter Gutiérrez el foco no debe estar en la cantidad de fiscalizadores de cara a esta fecha, sino que por el contrario, el llamado es al autocontrol, a la responsabilidad. “En la medida en que todos nos comprometamos y que tengamos una visión preventiva en nuestro actuar, evidentemente vamos a poder sacar cuentas felices al terminar las fiestas y periodos tan importantes como en que estaremos enfrentando en las próximas semanas”, indicó.

Restablecer confianzas

Asimismo el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas indicó que en lugar de las tradicionales ramadas, se realizará una “Expo Dieciochera” en calle Condell, la cual se desarrollará con estrictos niveles sanitarios y de seguridad.

“Hay que restablecer las confianzas, no puede ser que todo sea fiscalización, hoy confiamos en que nuestros vecinos van a optar por cuidarnos mutuamente y no tiene que ver solamente con el covid19, sino que también con respetar y generar una conciencia, no tener en exceso o usar drogas al volante”, indicó.

La autoridad comunal realizó un llamado a la conciencia, beber una copa de alcohol altera las condiciones de manejo, lo cual puede derivar en accidentes o la pérdida de vidas humanas.