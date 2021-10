Directora Nacional del Trabajo visita la Región de Aysén para difundir modernización digital de su Servicio

Los trabajadores, organizaciones sindicales y empleadores deberán registrar ante la Dirección del Trabajo (DT) una casilla de e-mail en la cual recibirán notificaciones, citaciones o comunicaciones de parte del organismo fiscalizador, que desde el pasado 1 de octubre cuenta con una nueva ley que fortalece sus canales electrónicos para realizar sus diversas funciones operativas.

Así lo informó este miércoles 20 de octubre la Directora Nacional de este servicio, Lilia Jerez, al iniciar una visita de tres días a la Región de Aysén para informar a los actores del mundo del trabajo la nueva relación que tendrá la DT con todos sus usuarios. En la oportunidad, la autoridad nacional fue acompañada de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, y de la Directora Regional del Trabajo, Victoria Sierra.

Según explicó la autoridad fiscalizadora, “la Ley 21.327 busca modernizar la Dirección del Trabajo, lo cual implica un proceso incremental que redundará en avances en gestión y fiscalización electrónica, disminuyendo los tiempos de espera y digitalizando trámites y gestiones que antes trabajadores, dirigentes sindicales y empleadores debían efectuar en nuestras inspecciones, por lo que ahora no tendrán que invertir tiempo y recursos acudiendo a nuestras inspecciones, como era lo habitual”.

La obligación de la casilla electrónica significará para la DT y sus usuarios un ahorro de tiempo en la interacción que antes se realizaba en las oficinas o a través de cartas certificadas. El e-mail que sea registrado tendrá la misma validez legal que los domicilios particulares o de empresas y a él serán enviadas notificaciones, citaciones o comunicaciones, pudiendo el usuario responder por la misma vía.

Asimismo, en este nuevo contexto, desde el 1 de octubre los empleadores deben crear su propio Registro Laboral Electrónico en el portal Mi DT del sitio www.direcciondeltrabajo.cl para registrar allí todos los contratos de trabajo y sus terminaciones. En noviembre será obligatorio también registrar los anexos de contrato, es decir, las modificaciones que se hacen mientras está vigente la relación laboral.

Estos nuevos trámites digitales se unen al Libro de Remuneraciones Electrónico, habilitado en marzo de 2021, y que permite que los empleadores con 5 o más trabajadores registren en Mi DT la información remuneracional y previsional de su personal, dejando de usar el libro manual de remuneraciones.

Antes de la vigencia plena de la nueva ley, la DT ya había iniciado su modernización digital. Es así como en Mi DT los trabajadores ya podían interponer denuncias y reclamos, los sindicatos pedir mediaciones o requerir calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia y los empleadores registrar cartas de aviso de despido y ratificación de finiquitos, entre otras acciones.

Aysén: Fiscalizaciones casi quintuplican a denuncias en lo que va de 2021

Tras recalcar que esta región es la primera que visita luego de la entrada en vigencia de la nueva ley, Lilia Jerez destacó la labor desplegada en la zona por su servicio, cuya directora regional es Dina Victoria Sierra. Ello, sostuvo, porque durante toda la pandemia por Covid-19 se mantuvieron inalterables las fiscalizaciones, conciliaciones y mediaciones.

Así, entre enero y septiembre de este año, en esta región la DT realizó 1.452 fiscalizaciones, cursando 389 sanciones, por montos que superaron los 790 millones de pesos. “Es importante señalar que, en ese mismo período, recibimos 328 denuncias. Es decir, nuestras fiscalizaciones casi quintuplicaron las denuncias recibidas. Esto es muy importante pues refleja que la DT actuó no solo ante las denuncias recibidas, sino también con fiscalizaciones proactivas”.

Con respecto a este tema, Victoria Sierra, Directora Regional del Trabajo, detalló sobre las fiscalizaciones, “Efectivamente, se mantiene más o menos el número de fiscalizaciones que realizamos el año anterior, terminamos el 2020 con 1.951 fiscalizaciones, de esas, 401 fueron denuncias y el nivel de sanciones es más o menos, similar, 389 sanciones llevamos en lo que va de estos nueve meses del 2021. La mayoría son infracciones relativas al no cumplimiento de las jornadas de trabajo, tuvimos casos bastante polémicos como el de un guardia de seguridad que recordarán estuvo más de 50 días trabajando en un centro de cultivo, en condiciones poco dignas, sin agua potable, en plena pandemia. Como señala la Directora Nacional, el hecho que estemos en pandemia no quiere decir que las empresas tengan que relajarse en el cumplimiento de la norma. Vamos a seguir llegando, tal como lo hemos hecho, fuimos pioneros a nivel nacional en empezar con las fiscalizaciones de manera remota para mantenernos presentes. Agradezco las palabras de la Directora Nacional de destacar nuestro trabajo, hemos quintuplicado el número de fiscalizaciones de oficio, para seguir estando al lado de los trabajadores durante la pandemia y agradezco también a mis equipos en las distintas oficinas”, comentó.

Legislación laboral y Unidad de Apoyo a la Micro, pequeña y mediana empresa

“Recodar que la pandemia no anuló la legislación laboral, esta sigue absolutamente vigente y hay un estándar mínimo que la legislación tiene y que el empleador debe cumplir, que está basado por la escrituración del contrato de trabajo, sobre todo, de las jornadas de trabajo que deben respetar las máximas legales, también las remuneraciones que deben respetar el sueldo mínimo establecido y, por supuesto, el correcto pago de las cotizaciones previsionales así como también el pago en tiempo y forma de las remuneraciones”, mencionó la Directora Nacional.

La autoridad agregó, “A propósito de la Ley de Modernización, dentro del servicio se va a crear una unidad que va a estar dirigida la micro, pequeña y mediana empresa, que está al alero del Departamento de Relaciones Laborales, donde uno de sus principales trabajos va a estar relacionado con fomentar la capacitación al empleador o al emprendedor”, concluyó Jerez.

En este mismo tenor, la Seremi Andrea Ponce, se refirió al apoyo a las micro y pequeñas empresas, MIPES, “Esta modernización de la Dirección del Trabajo es sumamente relevante para el país, pero especialmente para la Región de Aysén, porque nosotros no somos una región de grandes empresas o de cadenas nacionales. Somos una región de emprendedores, que son los que más puestos de trabajo entregan, por lo tanto, que tengan una normativa diferenciada, que tengan un trato especial, se agradece porque precisamente algunos de los reclamos que hemos recibido es porque no es lo mismo una empresa, un restaurant, una cafetería, un minimarket, que cuenten con dos o tres trabajadores, que una empresa grande, un gran supermercado donde tengan más de 100 trabajadores. Hoy día la tecnología llegó para quedarse, la pandemia nos obligó más aún a los que querían y a los que no querían, así que ahora hay que tener clave única, vaya al IPS ChileAtiende o al Registro Civil, saque su clave única, apóyese en los más tecnológicos de su casa y pueda hacer sus trámites, no hacer filas, no salir a la calle y gastar en traslados, si puede hacer cualquiera de los trámites de la Dirección del Trabajo a través de su plataforma”, afirmó.

Agenda de actividades

Este miércoles, Lilia Jerez sostuvo en Coyhaique una reunión con el Consejo Tripartito Regional de Usuarios (CTRU) de la DT, que es una instancia de diálogo social que reúne a representantes sindicales, empresariales y de otras organizaciones no gubernamentales.

Luego visitará en Villa Ortega las obras de pavimentación en la Carretera Austral, en el tramo Coyhaique-Villa Ortega. Este jueves se trasladará a Puerto Chacabuco para visitar dos centros de cultivo de salmones, para reforzar el cumplimiento de los protocolos de prevención ante Covid 19, promover el retorno laboral seguro, entre otros temas. Finalmente, el viernes sostendrá reuniones con los funcionarios de la DT y sus asociaciones gremiales, con todos los cuales analizará la progresiva aplicación de la ley de modernización.