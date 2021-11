Emprendedoras de la zona son capacitadas en programa Mujeres con Energía de Edelaysen

Con toda la energía se están llevando a cabo las clases de la academia de emprendimiento del programa Mujeres con Energía de Edelaysen, que dicta el Instituto AIEP en conjunto con Sercotec.

En total son 63 seleccionadas que están siendo capacitadas en temas como: El rol de la Mujer como principal foco en el emprendimiento y su rol en la sociedad; Innovando en Productos y Servicios; Plan de Negocios y Gestión Financiera; Formalización, Asociatividad y empoderamiento femenino, Marketing digital y Sustentabilidad, ya que el propósito de este programa de vinculación con la comunidad es entregar herramientas a las emprendedoras locales para apoyarlas en el desarrollo y difusión de sus negocios

Jéssica Olavarría, emprendedora de Coyhaique es dueña de “Expresarte”, empresa de diseño y creaciones de esculturas, telares y accesorios, con la técnica de fieltro agujado, se mostró muy contenta con esta experiencia en la academia, con clases “muy acertadas en cuanto a la información que necesitamos saber para emprender. Empezamos de la nada, inventando cosas para surgir, y todo lo teórico y lo práctico que hacemos en la academia, nos ha servido un montón”.

Olavarría también destacó la instancia de reunirse y conocer otras mujeres como ella en esta academia, indicando que “también me gustó mucho la idea de que puedan reunir a tantas mujeres de todo Chile, con experiencias que nos ayudan un montón”

Otra emprendedora que también participa de esta instancia es Isolde Vargas de Villa Cerro Castillo, en la comuna de Río Ibáñez. Su emprendimiento se llama “Sueño Patagón”, donde tiene cabañas y un kiosco, y a pesar de todas sus labores, se hace un tiempo y ánimo para participar del programa Mujeres con Energía.

“Trato de exigirme siempre. Estoy con harto trabajo. Me hago el tiempo y me programo, porque allá no se consigue gente para trabajar en Cerro Castillo, entonces, tenemos que hacer de todo e igual me atreví y dije no puede ser. A las mujeres nos sobra la energía y vamos que se puede digo yo”, destaca Isolde.

Desde la empresa, Signe Balboa, jefa de servicio al cliente de Edelaysen detalló que “estamos muy orgullosos de esta iniciativa, que nos permite entregar herramientas concretas a las emprendedoras de nuestra zona, para potenciar sus negocios y seguir creciendo cada día”.

La capacitación que se realiza en modo online se extiende hasta la primera semana de diciembre, donde continúan su proceso de aprendizaje mujeres emprendedoras de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.