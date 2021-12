Realizan vasectomías y reducen lista de espera tras operativo urológico en Hospital de Cochrane

A tres meses de la puesta en marcha del Hospital de Cochrane, y con el objetivo de reducir parte de la lista de espera de cirugías urológicas en la Provincia Capitán Prat, se resolvieron un total de 10 cirugías y vasectomías, gracias a todo un proceso de coordinación y trabajo en red, impulsado desde la dirección del moderno recinto hospitalario.

Silvana Villegas, enfermera coordinadora del Hospital de Cochrane, destacó la acción de salud, que representó todo un trabajo en red “El operativo que se realizó por tres días en el nuevo recinto hospitalario “fue bastante limpio, sin inconvenientes. Se logró activar la Red en base a coordinaciones con los diferentes hospitales de la región, donde participó el Hospital de Puerto Aysén, Hospital Regional Coyhaique, Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico con algunos insumos e instrumental quirúrgico que no teníamos en nuestro hospital, en el que logramos intervenir a un total de 10 pacientes, de un total de 14 contemplados, pero tres de ellos no se pudieron presentar a la cirugía por temas personales y uno de ellos por razones médicas no se pudo intervenir”.

Para Joaquín García, urólogo del Hospital Regional Coyhaique, el operativo permitió resolver en parte la lista de espera haciendo control de pacientes y viendo otros nuevos casos que estaban esperando interconsultas en el HRC, los que no tuvieron que desplazarse a la capital regional, “fue un operativo que nos solicitaron desde el hospital para venir a realizar vasectomías, teniendo una lista de espera de 20 pacientes logrando operar a 10, en un operativo que organizó la doctora Carolina Goic y la enfermera coordinadora Silvana Villegas, a quienes aprovecho de felicitar, porque se preocuparon de todos los detalles, insumos, preparar los pacientes y acompañarnos en las cirugías, por lo que fue súper agradable estar acá en Cochrane. tienen un hospital de lujo, muy ordenado, muy limpio, con un pabellón realmente envidiable por lo tanto se pueden realizar acá intervenciones quirúrgicas y espero poder venir nuevamente a hacer este tipo de cirugías u otras”

Testimonio de beneficiario.

Por su parte, Bernardo Fuentes, quien se realizó una vasectomía, señaló que para la comunidad “es súper importante el hecho que se haga este operativo y se sigan haciendo. Significa no tener que ir a Coyhaique e incorporar un montón de gastos adicionales; en cambio, al tener el operativo acá, se evita un montón de consumo, entonces para nosotros ha sido muy importante, por lo aislados que nos encontramos”.

Respecto de su estado de salud y las prestaciones que es capaz de realizar el nuevo recinto hospitalario destacó que “la cirugía se demoró super poco tiempo, hasta el día de hoy sin dolor. Pero lo más importante de este operativo es el hecho de no tener que salir o desplazarse, sobre todo con todas las cosas que están pasando con el COVID. Tenemos un hospital de primera, con una atención de primera, hay que aprovecharlo al máximo y eso es lo que están haciendo con estos operativos. Creo que se le está sacando el jugo a la implementación que hay acá”, finalizó el usuario.