Gobierno Regional hace entrega de terrenos para la ejecución del proyecto Construcción Soluciones Eléctricas Sector Ceballo, Fachinal y Avellano en Chile Chico

En una ceremonia realizada en la Municipalidad de Chile Chico, la Gobernadora Andrea Macías Palma hizo entrega de los terrenos en donde se encontrarán los 6 paneles fotovoltaicos de una potencia total 1.860.

Este proyecto fue financiado por el Gobierno Regional de Aysén y aprobado por el Consejo Regional, el que se suma a una innumerable cantidad de proyectos en todo el territorio regional que han venido a dotar de una solución práctica a una necesidad tan imperiosa para muchas familias como es contar con energía eléctrica en sus casas.

Para la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, esta entrega viene a dotar de dignidad a más personas de la comunidad que por muchísimos años no contaban con luz eléctrica para poder subsistir.

El Jefe División de Fomento e Industria (DIT), Oscar del Solar, también presente, comentó que el proyecto será realizado por la sociedad Dual Service Limitada en un plazo de ejecución de 240 días a partir del 10 de diciembre de 2021 y con un monto de contrato de aproximadamente 400 millones de pesos.

“Estas obras, por cada solución, contemplan seis paneles fotovoltaicos, un banco de baterías, un inversor cargador, un regulador de voltaje, un cerco para proteger los paneles fotovoltaicos, una caseta para el resguardo de equipos y baterías y una instalación eléctrica interior. Es decir, 4 centros de luces más 4 centros de enchufes. En total, serán 30 familias de distintos sectores de la localidad de Chile Chico las que serán beneficiadas con la llegada de la energía eléctrica. Sabemos y tenemos completa conciencia que cuando las personas y las familias tienen energía eléctrica, pueden también llegar a desarrollar otro tipo de actividades que vayan en beneficio de su vida, por ejemplo, temas productivos o algo tan fácil y sencillo como poder acceder a productos refrigerados en su vivienda”, afirmó Del Solar.

En la ceremonia participó el alcalde Chile Chico, Luperciano Muñoz, quien destacó la voluntad de la Gobernadora para avanzar en soluciones para vecinos y vecinas del sector.

“Bueno es una firma importante importante, trascendente había gente esperando muchísimo años por este proyecto de paneles fotovoltaicos y aparte de eso mucho de los beneficiarios los paneles fueron beneficiario con el proyecto de sarmiento sanitario que también aprobó la Gobernadora para el sector Ceballo son setenta y ocho millones 4 soluciones sanitarias para cuatro familia más doscientos setenta millones del sector Fachinal que va a iniciar a trece familia por lo tanto esto es muy importante porque una caseta sanitaria con agua potable con agua caliente agua fría son todos beneficios que llegan en beneficio directo para mejorar la calidad de vida de la gente por tanto dos muy contento”, afirmó en la ocasión.

Para los vecinos y vecinas este primer paso es fundamental para dar respuesta a sus años de urgencias. Carlos Rubilar, presidente del Comité El Avellano, comentó en la ocasión: “Después de esperar por tantos años, 4, 5 y 6 años y como le dije a la señora Gobernadora, que se haga lo más pronto posible”.

Valeria Alvarado, dirigente del sector El Ceballo, no esconde su alegría tras esta decisión. “Yo estoy feliz, soy dirigente social del sector El Ceballo y me ha costado cuatro períodos y usted sabe que cada período son 4 años, cuatro periodos que debimos esperar esto ha sido largo, pero al final lo sacamos fue de hacer muchas carpetas. Yo creo que ahora con el nuevo Gobierno que entra ahora y la Gobernadora han tenido bastante disposición a ejecutar proyectos, así qué estamos felices de que por fin vamos a tener luz. Nosotros todavía en el sector Ceballo, no tenemos servicios básicos cubiertos y es injusto porque son derechos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos para llamar, tenemos que llamar a Argentina en un caso de urgencia. Muchas gracias a la Gobernadora sobre todo por la disposición y a toda la gente que está ahí porque hemos tenido harta ayuda así que muchas gracias a todos por venir”, finalizó.

Es importante mencionar que en este proyecto la unidad técnica fue el Gobierno Regional de Aysén y serán quienes estarán a cargo de la inspección técnica de las obras.