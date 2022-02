Hospitalizados de gravedad por COVID-19 no cuentan con esquema de vacunación completa

En el transcurso de las últimas semanas, el principal centro asistencial de la región ha presentado un aumento de hospitalizaciones asociadas a COVID-19, es así como a este martes 15 de febrero existen 28 personas hospitalizadas en el Hospital Regional Coyhaique, de los cuales 05 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva; 03 de ellos no cuentan con ninguna vacuna, y los otros 02 presentan esquema incompleto.

La información la dio a conocer la Subdirectora (S) de Gestión Asistencial, Doc. Natalie Duffau, quien recalcó la importancia de acceder al proceso de vacunación para evitar riesgos a la salud que puedan terminar con una hospitalización, lamentando además el caso de un menor de cinco años que también se encuentra hospitalizado y asistido por ventilación mecánica no invasiva. “Nos encontramos con un 80% de ocupación en las camas críticas del Hospital Regional Coyhaique, existen 05 pacientes hospitalizados en la UCI, de los cuales ninguno de ellos cuenta con su esquema de vacunación completo, ni su dosis de refuerzo. Tenemos un caso de preocupación que es un usuario de cinco años que se encuentra hospitalizado en la unidad de tratamiento intermedio pediátrica en ventilación mecánica no invasiva, este paciente no se encuentra vacunado. Es muy relevante llamar a la comunidad a acceder al proceso de vacunación, ya que queda de manifiesto que el mayor riesgo y gravedad de la enfermedad por COVID-19, se da en los pacientes que no tiene su esquema de vacunación y en este momento los que no cuentan con su dosis de refuerzo”.

Por su parte, la Seremi de Salud (s), Gloria Beecher, hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a los puntos de vacunación. “Cuando hoy contamos con más de mil 500 casos activos en la región, se hace necesario que la ciudadanía entienda los riesgos asociados a COVID-19, donde la principal herramienta que tenemos para hacer frente a esta enfermedad es el autocuidado y cumplir con el proceso de vacunación que impulsa el Ministerio de Salud. A nivel regional, la comunidad puede acercarse a cualquier centro de salud para obtener información y acceder a completar su esquema, mientras que en las comunas con mayor número de habitantes, como el caso de Coyhaique, se ha dispuesto de puntos fijos de vacunación como el gimnasio municipal de calle Simón Bolivar Nº400 y de vacunación extramuro, cuyo recorrido se publica semanalmente por las redes sociales de la Seremi de Salud”.

En las últimas horas se han procesado 849 muestras, las cuales han arrojado un total de 404 nuevos casos asociados a COVID-19 en la región. Los cuales corresponden a exámenes de PCR y antígeno (+) (216 de Coyhaique, 106 de Aysén, 26 de Chile Chico, 13 en Ibáñez, 16 de Cochrane, 04 en O”Higgins, 01 en Tortel, 16 de Cisnes y 06 en Guaitecas.