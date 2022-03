Más de 6.680 adultos mayores de la región de Aysén recibieron su Pensión Garantizada Universal, política impulsada por el gobierno que busca entregar mayor dignidad, apoyo del Estado y recursos para la población mayor a 65 años.

Desde el gobierno valoraron la concreción de esta política en favor de los adultos mayores, siendo el Delegado Presidencial Regional (s) Juan Luis Amenábar quien junto a beneficiarios en el frontis del IPS señaló que “estamos dando un gran paso, un avance, en término de pensiones con el inicio del pago de la PGU que viene a reemplazar al Pilar Solidario que conocemos hasta hoy en día y, viene a mejorar todas las pensiones de nuestros adultos mayores”, dijo.

Desde la seremi del Trabajo y Previsión Social enfatizaron que la jornada era de alegría, al iniciarse el pago, ya que de acuerdo a Andrea Ponce “es un piso para las pensiones; hoy día van a recibir este apoyo personas que nunca lo habían recibido ni esperaban hacerlo” agregando que la PGU “es de $185 mil, hoy estamos iniciando el pago automático de quienes reciben beneficios del Pilar Solidario, la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario”.

La jefa de la cartera de Trabajo y Previsión Social a nivel regional precisó además que, aquellas personas que recibieron el monto previo al pago, que no se preocupen puesto que “el sistema empezó a pagar hoy día pero no quiere decir que la persona no va a recibir el beneficio; lo va a recibir en el pago de marzo”, explicó.

Cristina Barrientos Ojeda, presidenta de la agrupación de ciegos de Coyhaique, se mostró contenta por el incremento de las pensiones, señalando que para ella y sus socios “es algo que hemos venido pidiendo hace bastante tiempo y es muy importante porque hay muchas personas en situación de discapacidad que pagan un arriendo entonces, no les alcanza”, dijo.

Graciela Hidalgo, también beneficiaria, recalcó que el aumento real en su caso alcanza “los $85 mil y es bastante bueno para mí y me siento un poco más segura”, señaló.

Postulaciones

Más de 380 postulaciones se han efectuado desde la región de Aysén para ser parte de la Pensión Garantizada Universal, proceso que hasta el momento ha sido resuelto rápidamente.

Respecto del proceso de postulación, Daniela Catalán, de Chile Atiende, señaló que como ente recepcionador de las solicitudes “desde febrero a julio el primer tramo y va apuntado a los beneficiarios del Pilar Solidario y, en agosto comienza el nuevo tramo de pensionados para poder inscribirse en la PGU; yo los invito a que se acerquen a la sucursal en caso de tener brechas tecnológicas o llamar al 101 donde lo van a atender un ejecutivo”.

Otra opción es visitar la página web de Chile Atiende, sitio que les dirá “si son beneficiarios o no. En caso positivo, el mismo sistema los derivará a la página del IPS para realizar el trámite”, dijo.

Llamado

A sabiendas que muchas personas van a ver incrementadas sus pensiones, desde el gobierno aprovecharon la instancia para alertar a los adultos mayores – y a sus familiares – a no caer el estafas por parte de terceras personas, quienes podrían querer apropiarse de los dineros de los adultos mayores.

En ese sentido, Andrea Ponce llamó a “tener cuidado con las estafas, porque cuando sale un beneficio nuevo la delincuencia también está atenta y empiezan a mandar mensajes. No haga caso, no conteste ninguno, no entregue su clave, datos de cuenta; este es un trámite personal o venga a la oficina del IPS”, recalcó.