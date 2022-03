“Cordón Cerro Divisadero” una ruta de nuevos proyectos turísticos y deportivos en Coyhaique

Con el principal objetivo de potenciar el turismo, el deporte y la economía en la región de Aysén y en la comuna de Coyhaique, el Honorable Concejo Municipal, en compañía de la Oficina de Turismo, Secplac, representantes del gremio y organizaciones públicas-privadas, realizaron una visita al Cordón del Cerro Divisadero, sector el Fraile, para conocer su geografía y buscar la ejecución de proyectos que aporten a la sustentabilidad del territorio patagónico.

Desde el Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Coyhaique, explicaron en qué consiste el plan maestro que se quiere llevar a cabo en el cordón, objetivo que tiene como fin ejecutarse a corto, mediano y largo plazo. “Este es un proyecto en desarrollo de un plan maestro de turismo, en el cordón Divisadero, cordón que no solo contempla el Centro de Ski El Fraile, sino que tiene otros terrenos aledaños al lugar, y que obviamente pueden tener un uso potencial para deportes de aventura, de montaña y también para fomentar la recreación”, explicó Leonel Galindo, jefe del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Coyhaique.

Asimismo desde PER Turismo Aysén, señalaron lo que se necesitaría para comenzar con el plan pensado en ese sector montañoso de la ciudad, esto para lograr la puesta en marcha del proyecto. “Lo que se necesita es una concesión de 30 a 35 años para generar una inversión, desarrollo y un despegue de todo ese cordón montañoso, mejorando la infraestructura, teniendo nuevas pistas de ski, más pistas de bicicleta montaña, esto vinculado no solamente a la comunidad de Coyhaique sino a toda la región; también podríamos tener un centro de montaña más austral del mundo, el cual generaría gran impacto en la comuna”, contó Rolf Traeger, gerente del PER Turismo Aysén.

Yerko Stay, practicador de Mountain Bike, señaló “con esta visita buscamos que se mejoren algunas cosas, las instalaciones, tener mejoras en los senderos, más seguridad, buscar la forma de que las personas puedan llegar y conocerlo, para que haya más gente de la comunidad participando”.

CONCEJALES LLEGARON HASTA LAS NUBES PARA VER EL PANORAMA DEL DEPORTE EN LA COMUNA

“La verdad es que tenemos un tremendo potencial, el cordón Divisadero, es el patio de arriba de la ciudad y es aquí donde podemos aumentar el desarrollo de la economía local y las noches de pernoctación si realmente nos concentramos en él y si le damos la importancia que tiene. Durante muchos años le hemos dado la espalda al cerro, somos una ciudad de montañas y creo que ya llegó el tiempo de cambiar esa mirada y poder incluirnos con ellas, porque es ahí donde podemos desarrollar una economía sustentable para que perdure en el tiempo”, manifestó el concejal Fidel Pinilla.

En esa misma línea la concejala Yohana Hernández, expresó los posibles proyectos que el Concejo Municipal y la administración del alcalde Carlos Gatica, buscan ejecutar en el cordón para beneficio de toda la comunidad. “Esto va a hacer un tremendo proyecto para nosotros como municipio, y es muy importante dar a conocer las bellezas de nuestras montañas, todavía no le sacamos el provecho, hay mucha diversidad que nos rodea en donde se puede hacer diferentes actividades; se nos viene obras importantes como el periférico, en donde como municipio vamos a estar presente en cada etapa para incentivar el deporte nuestra comuna”, dijo Hernández.

También, la concejala, Ana María Navarrete, quien también estuvo en la visita destacó lo valioso que llegará a significar para el sector turismo y deporte nuevos espacios de recreación y ocio en Coyhaique. “Es muy interesante el recorrido que hicimos porque recorrimos el terreno, las grandes potencialidades que tenemos para realizar turismo y para también llevarlo a la comunidad, porque esto no solamente está siendo pensado para las personas que vienen de otras ciudades o del extranjero, sino que también aterrizarlo para nuestra gente y para nuestros niños que practican diferentes deportes”.

Por último, los concejales y los demás participantes, propusieron fijar otra fecha para que otras autoridades regionales y locales puedan acercarse al lugar y conocer los diferentes proyectos ambiciosos que buscan atraer a los visitantes y locales al sendero del Cordón del Cerro Divisadero.