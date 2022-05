Pase de movilidad se bloqueará para personas sin cuarta dosis de vacunación a COVID-19

A contar del 01 de junio el Ministerio de Salud procederá a bloquear los pases de movilidad de todas las personas que no hayan recibido la segunda dosis de refuerzo (4° vacuna) contra el COVID-19 en los últimos seis meses, situación o estado de vacunación que puede ser consultado a través del código QR que escanea los pases de movilidad.

De esta forma, a partir del próximo mes, el pase de movilidad exigirá la aplicación de la cuarta dosis o segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, tal como lo manifestó la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve. “Desde el 01 de junio, se bloqueará una gran cantidad de pases de movilidad a propósito de las personas que no cuentan con su segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis de vacunación, por este motivo, estas personas no podrán ingresar a lugares cerrados como restaurantes, pub, eventos masivos, etc. El llamado desde la autoridad es que las personas actualicen sus esquemas de vacunación, aquellas personas que ya han transcurridos más de 6 meses desde su última vacunación deben acceder a su dosis de refuerzo, de tal manera de tener habilitado el pase de movilidad”.

Para conocer el estado en que se encuentra el pase de movilidad, las personas pueden consultar sus esquemas por medio de la función que escanea y valida los pases de movilidad o cédula de identidad con código QR, donde se informará por medio de una alerta, cuando falten 14 días para el momento en que el usuario debe aplicar su dosis de refuerzo.

Durante el fin de semana, a través de un trabajo intersectorial, se reforzó el proceso de vacunación en la Feria Las Quintas, y este sábado 14 los equipos de vacunación estarán junto a vecinos y vecinas de la Población Clotario Blest etapa 2, en su junta vecinal, a partir de las 10 de la mañana.