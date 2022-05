Seremi del MOP, Patricio Sanhueza “vamos a disminuir al máximo los tiempos para licitar pavimentación del camino hacia lago atravesado a la brevedad”

“Vamos a disminuir al máximo los tiempos de la nueva licitación para poder iniciar este año la pavimentación del camino Aeródromo Teniente Vidal- lago Atravesado-cruce Seis Lagunas”, afirmó el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa, al ser consultado respecto al estado de la licitación del mejoramiento de esta Ruta la que en una primera etapa se extiende por 10 kilómetros, siendo muy esperada por las vecinas y vecinos del sector.

La autoridad regional de Obras Públicas, sobre el particular indicó que “como gobierno y Ministerio de Obras Públicas tenemos que ser responsables y no entregar falsas expectativas a la comunidad, por eso creemos importante aclarar que en esta licitación se presentaron cuatro oferentes y la propuesta económica más baja resultó un 30% superior al valor del presupuesto oficial asignado a esa obra y con ese monto no fue factible efectuar la adjudicación de los trabajos. Adicionalmente, la Comisión Técnica que evaluó los antecedentes presentados por la referida empresa constructora y determinó que ésta no cumplía con todos los requerimientos”.

El SEREMI del MOP agregó que “desde la fecha de la presentación de las ofertas y hasta ahora, nuestro equipo de proyectos de la Dirección Regional de Vialidad ha estado abocado a realizar un análisis técnico y económico de las ofertas y a efectuar la evaluación del proyecto con los nuevos costos, para poder cumplir con los requisitos de rentabilidad social que debe tener el proyecto para su ejecución, proceso que dio cuenta que no se podía adjudicar esta obra al segundo oferente porque en este caso la oferta era un 60% más alta que el presupuesto oficial designado a esta obra y el proyecto perdía la rentabilidad social que exige el Sistema Nacional de Inversiones. Por otra parte, la totalidad de este proyecto considera la pavimentación de 23 kilómetros y en esta primera etapa sólo se contempla la materialización de 10 kilómetros pavimentados, por lo tanto, si hoy aumentamos el costo es imposible adjudicar después otro contrato para pavimentar el resto de kilómetros que faltan para completar la totalidad el proyecto”.

Ante esta situación, “hoy lo que estamos haciendo es avanzar en dejar sin efecto la licitación en el Mercado Público a la brevedad para llamar inmediatamente la nueva licitación con las mismas bases para acelerar el proceso y poder adjudicar la ejecución de las obras durante este año y de esta forma apoyar a las comunidades del sector lago Atravesado, Seis lagunas, Lago Portales, Lago Centeno y El Barroso que transitan diariamente por este sector hacia otros puntos de la región y que sabemos esperan por muchos años y con gran interés estos trabajos que entregarán mejores condiciones para el tránsito vehicular y seguridad vial y un mejor vivir, lo que sintoniza claramente con el interés de nuestro gobierno de Gabriel Boric de escuchar las necesidades de las comunidades, generar fuentes de empleo, avanzar en disminuir brechas y hacia un desarrollo productivo, económico y turístico sostenible en el tiempo tanto en las comunidades, así como también en el territorio ”, concluyó Patricio Sanhueza.