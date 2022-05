PDI da a conocer proceso de Admisión a Escuela de Investigaciones Policiales a estudiantes del Colegio Alborada

Este 27 de mayo, el equipo encargado del Proceso de Admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales de la Región Policial de Aysén, llevó a cabo una charla informativa para dar a conocer el proceso de Admisión a la Policía de Investigaciones de Chile, instancia donde 65 estudiantes de Cuarto Medio del Colegio Alborada de la comuna de Coyhaique conocieron en profundidad todo el proceso de manera interactiva.

En la oportunidad, el Coordinador Regional del Proceso de Admisión, comisario Enrique Aravena, realizó un llamado a los jóvenes de la Región de Aysén interesados en ser parte de la Policía de Investigaciones a conocer el proceso a través del sitio web y resolver las dudas con los encargados de Admisión en los Complejos Policiales de la región en Coyhaique y Puerto Aysén.

Además, recalcó que hasta el 6 de junio se extenderá el periodo de inscripción de las y los interesados en ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes deberán completar un formulario disponible únicamente en www.escuelapdi.cl/admision.

Para ello, los jóvenes deberán realizar el pago de $30.000 que validará su postulación a este Plantel Formador y, paralelamente, deben contar con su clave única, de no tenerla puede ser solicitada a través del sitio web https://claveunica.gob.cl/.

Luego, las y los postulantes iniciarán formalmente el camino para tener la opción de transformarse en los Investigadores Policiales que Chile necesita. Para ello deberán rendir una “prueba psicotécnica” (10% / excluyente), “entrevista por competencias” (excluyente), “evaluación médica–dental y salud mental” (excluyente), “entrevista policial” (20% / no excluyente), “evaluación física” (10% / no excluyente), “evaluación de inglés” (10% / no excluyente), “Declaración del Historial Personal” (excluyente), así como la “PAES, PDT o PSU” (30% / no excluyente) y “NEM” (20% / no excluyente). Cabe indicar que el puntaje mínimo PDT o PSU para ser considerado en la selección final será de 500 puntos ponderados (Pruebas Comprensión Lectora y Matemáticas) y en el caso de PAES, se considerará como puntaje mínimo para la Prueba Competencia Lectora 580 puntos (ponderación 50%) y Competencia Matemática 440 puntos (ponderación 50%).

Tras aprobar un riguroso proceso de selección, este grupo de jóvenes se preparará para ingresar a una exigente etapa de inducción la que, si es sorteada con éxito, será conducente al nombramiento como Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea.

Luego, se espera que la Promoción 2023-2026 comience su periodo de instrucción, el que contempla tres años de estudio en régimen de internado, sumándose un cuarto año de formación en modalidad práctica profesional en unidades de la Región Metropolitana, instancia que si es aprobada es validante para obtener el título profesional de Investigador Policial y convertirse en detective de la PDI.