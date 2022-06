Alcalde de Coyhaique acude a la Comisión de Educación del Senado por suspensión de puesta en marcha de los Servicios de Educación Pública

Ante el anuncio del Gobierno de prolongar en un año más el traspaso de los establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el alcalde Carlos Gatica, acude a la Comisión de Educación del Senado, para solicitar al Ministerio la transferencia de recursos y poder sacar adelante la gestión que hace la Dirección de Educación Municipal de Coyhaique (DEM), esto mientras sigan estando a cargo de la Municipalidad.

“Hoy vamos a acudir a la Comisión de Educación del Senado, vamos a estar con el ministro, para presentar el problema que no tan solo tiene Coyhaique, sino también el municipio de Aysén, y me refiero al traspaso de la educación, pero en materia de fondos, hoy en día necesitamos que si se va a prolongar el traspaso en un año más, se va a necesitar que se inyecten los recursos necesarios”, expresó Gatica.

Según los antecedentes entregados por la máxima autoridad, el Municipio de Coyhaique no tiene los fondos necesarios para mantener y responder a las complicaciones que viven en este momento los 20 establecimientos municipales.

Además, explicó que con los recursos asignados para la comuna en materia de educación, no se ha podido cumplir en un 100 % las metas y objetivos propuestos desde la Municipalidad hacia la comunidad estudiantil.

“Si a la Dirección de Educación Municipal de Coyhaique, no se le inyecta los recursos necesarios para poder sostener la educación pública, vamos a tener grandes complicaciones, y eso tiene que ver con el cumplimiento de lo que se nos exige”, agregó el edil.

En esa misma línea, el director del DEM, Adolfo Pavez, indicó el panorama que podría ocurrir si el Gobierno no entrega los recursos que se requiere para salvar la educación pública en la ciudad. “El déficit económico que arrastra la Dirección es histórico, y es sabido que por muchos años el municipio ha tenido que aportar recursos, (…) una vez que el traspaso ocurra, esperamos que exista saneamiento financiero, y eso es necesario que venga con la inyección de fondos para una buena gestión y si eso, no es así, lamentablemente nos veremos en la obligación de decidir algunas medidas un tanto drásticas en el financiamiento de los establecimientos educacionales”, dijo Pavez.

También, el director manifestó que desde la Dirección y el municipio están los compromisos y la voluntad de brindar las mejores condiciones, pero ante la falta de recursos económicos la gestión en los establecimientos se ha visto retrasada.

“Hay que darle dignidad a los estudiantes, a los docentes y a los asistentes de la educación; porque hoy en día tenemos establecimientos que no están en las mejores condiciones, y no es que nosotros queramos eso para ellos, sino que hoy no existen los recursos para poder responder a las necesidades reales y mínimas que requiere la comunidad escolar”, comentó el director del DEM.

Por último, el alcalde aseguró que de no darse una respuesta del Gobierno, el municipio de Coyhaique seguirá presionando, para que sea el Estado quien garantice la calidad de la educación pública y acabar con la deuda histórica que se mantienen con los profesores, directores y alumnos.