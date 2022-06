Banco de Sangre del Hospital Regional Coyhaique: Salvar vidas lo llevas en la sangre

Muchas enfermedades, incluyendo el COVID 19, pueden ser tratadas con transfusiones sanguíneas, líquido vital que, con toda la tecnología humana existente, todavía no es posible fabricar.

Por eso la importancia de contar con un Banco de Sangre con stock suficiente para dar respuesta a pacientes que requieren transfusiones, algunas permanentes y otras ocasionales, como es el caso del coronavirus, “ya que los glóbulos rojos transportan oxígeno fundamental para pacientes con problemas respiratorios. También necesitan plasma y plaquetas, porque cuando se agravan se produce una coagulopatía. En el plasma están los factores de coagulación necesarios en esos casos”, explica Solange Frigolet, jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional Coyhaique (HRC).

Donantes altruistas

Fabiola Andrade, como muchos donantes, llegó al banco de sangre por un tercero, una colega que requería transfusiones urgentes y ella, como otros, no dudó en apoyar a su compañera.

En Aysén son unas 600 personas las que integran la organización “Patagonia Regala Vida”, conformada por voluntarios y voluntarias que mensualmente donan sangre en el HRC, el único dispositivo de la región que cuenta con este servicio permanente y que recibe a estas personas altruistas, quienes destinan parte de su tiempo a esta noble acción.

La sangre es un tejido que transporta nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo, que tiene diferentes componentes sanguíneos como: plasma crioprecipitado, plaquetas y glóbulos rojos. Este elemento no se puede fabricar y es imprescindible para operaciones quirúrgicas y urgencias médicas.

“Luego de donar una se siente rejuvenecida, es algo del alma, porque físicamente se regeneran las células y el cuerpo es muy inteligente, al igual que el ser humano. Aunque hemos ido a otros planetas, aún no somos capaces de crear sangre”, dice Fabiola, parte de Patagonia Regala Vida.

“El llamado es a atreverse, está toda la información, la gente es amable, te explican, no duele, hay que vivir la experiencia, no hay inconvenientes, esto es un regalo para uno. Nosotros mismos podemos explicarles, son 20 minutos de tu tiempo, no debemos esperar a tener una situación de gravedad para acudir”, añade Andrade Márquez.

El caso de Eduardo Ballesteros es similar, pero con un componente emocional anexo, ya que inició su camino como donador, luego que le descubrieran a su padre mielofibrosis idiopática, una enfermedad rara que afecta anualmente a unas 90 personas en Chile, en el mundo y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su prevalencia es de tres cada cien mil habitantes.

La mielofibrosis se define como un tipo de cáncer a la médula ósea que altera la producción de células sanguíneas en el cuerpo y por lo tanto obliga al paciente a transfusiones sanguíneas permanentes.

En mayo pasado falleció y lo que para Eduardo comenzó como un imperativo, se convirtió en una oportunidad. Si bien es cierto inicialmente tenía cierta reticencia, pronto despejó sus dudas e inquietudes. “Y empecé dentro de mis mismos colegas acá en Puerto Aysén y conocidos a explicar el proceso y lo importante que era el donativo de sangre, así que cuando venían a hacer las campañas siempre llevaba 15 o 20 personas”, recuerda.

A pesar del dolor por la partida de su padre, Ballesteros estimula a las personas a hacerse parte de la donación altruista. “Uno no sabe si en algún momento va a necesitar o su familia y es importante, como en el caso de mi padre y puede llegar a salvar una vida e inclusive conversé con una persona que por su credo no donan, ni son receptores tampoco y le expliqué la importancia para salvar un familiar”, acotó.

Una idea que gira en su mente es la posibilidad de legislar para que los bancos de sangre cuenten con el surtido necesario. “Ojalá algún día se pueda legislar el donativo de sangre, para no tener que andar siempre pidiendo a última hora, para mantener el banco de sangre con su respectivo stock. El llamado a la gente que está en una buena condición de vida, estable que lo haga, porque además le hacen varios exámenes y se sabe de algún problema que pueda tener, como una señora que siempre donaba y gracias a eso le detectaron una enfermedad, que fue descubierta a tiempo”.

El banco del HRC es el único de la región, por lo tanto, su importancia es esencial para los habitantes de Aysén, ya que importar sangre desde otros lugares es complejo por la distancia y el tiempo de duración de este fluido, donde los glóbulos rojos duran 42 días y las plaquetas solo cinco.

Requisitos y condiciones

Hasta hace unos años se podía donar en el rango etario de 18 a 60 años, ahora se puede hacer desde los 17 años y hasta los 70, “mientras la persona se encuentre en buenas condiciones”.

Otra situación a tener en cuenta es no hacerlo en ayunas, contar con cédula de identidad, no haber sufrido un resfriado o COVID en las últimas dos semanas y estar sano. En caso de que el donante tome medicamentos debe dar cuenta de aquello. De todos modos, esto es parte de la entrevista previa que se le hace a cada persona, además de forma anterior y vía telefónica se hace una pre encuesta. “Por ejemplo, una persona tiene todas las intenciones de donar, pero si se hizo un tatuaje o una perforación hace dos meses no puede. Por eso es importante llamar antes o dirigirse al banco, donde se hace la entrevista y luego la extracción”, expresa Carolina Llanquilef, tecnóloga médica del Banco de Sangre.

El procedimiento no tarda más de 15 minutos y se extraen 450 milímetros y no se puede exceder del 12% de la sangre que la persona mantiene en su cuerpo, para no generar riesgos tanto al donante, como al paciente que recibe la transfusión. Se recomienda posteriormente no hacer ejercicios, ni levantar grandes pesos,

“Si el donante tiene hipertensión como enfermedad crónica o diabetes, pero estas se encuentran controladas, siempre y cuando solo sea medicación (pastillas), pero si la persona en insulinodependiente no se puede donar, todo depende de la enfermedad que tenga, por eso es importante que veamos qué medicamento está tomando”, explica la tecnóloga médica del HRC.

Los y las profesionales del Banco de Sangre deben tener certeza que la donación sea lo más segura posible, para quien dona y para quien la recibe, “es por eso que hacemos estudios hematológicos, viendo grupos, detección de anticuerpos irregulares y exámenes serológicos que incluyen VIH, sífilis y hepatitis B y C, que son enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre y esto es básicamente lo que se busca evitar”, expone Llanquilef.

En este escenario la organización Patagonia Regala Vida, es muy importante, “porque gracias a ellos hemos podido mantener nuestro stock, porque muchas personas tenían miedo de ir al hospital en pandemia, que influyó en el temor de contagiarse o porque el mismo centro asistencial le trae malos recuerdos, pero gracias a esta organización mantuvimos nuestro stock, así que muy agradecidas”.

Cabe mencionar que hay colectas periódicas en Puerto Aysén y se prepara para el 22 de junio un operativo en Puerto Cisnes, mientras que hace unas semanas se hizo una colecta en Chile Chico.

El objetivo del día del donante, que se celebra los 14 de junio de cada año, es aumentar la conciencia para contar con componentes sanguíneos seguros para la transfusión, relevar la importancia de las personas donantes voluntarias o altruistas para mantener el stock y fortalecer las campañas nacionales y locales para aumentar la donación voluntaria de este vital elemento.

“Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas”

El lema para este año define al acto de donar sangre como una muestra de solidaridad hacia el prójimo. “Al ser el único banco de sangre de la región, nos obliga a mantener stock en todos los hospitales de la red, Chile Chico, Puerto Aysén, Cisnes y Cochrane, mientras el paciente se traslade a Coyhaique o para algunos tratamientos paliativos que no puedan movilizarse”, insiste Solange Frigolet, jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional.

La administración del banco implica revisar los stock óptimos y críticos de componentes sanguíneos y grupos determinados y eso se calcula en base al histórico de transfusiones y se ajustan, “porque tampoco queremos eliminar, siendo tan difícil obtenerlos”, enfatiza Frigolet.

Generalmente el grupo O -que es el más común- mantiene un alto stock, mientras el A o B es menor, ya que son menos pacientes los que se transfunden con él. “Lo manejamos con un sistema de estadística”.

El banco de sangre a raíz de la pandemia levantó una estrategia para que las personas donaran de forma segura, “de a poco la gente fue entendiendo, retomando la confianza, manteniendo la seguridad en la atención y los voluntarios volvieron, a través de una buena organización y no tuvimos problemas en la pandemia”, agrega Frigolet.

Aunque el espacio del banco local es pequeño, el equipo se las arregla para sacar adelante y proveer de sangre a los hospitales de la región. “Pero ahora queremos tener nuestra casa del donante, hay muchas partes en Chile donde los bancos no funcionan en el hospital, sino afuera y las personas van y no tienen la sensación que van a un hospital, sino que están haciendo un acto solidario, voluntario de donación de sangre y es más acogedor, seguro, las personas no están nerviosas y no hay reacciones adversas, se toma con más naturalidad”, expresa la profesional.

Son 450 milímetros de sangre que pueden ayudar a tres pacientes, ya que tras el correspondiente centrifugado se divide en plasma, plaquetas y glóbulos rojos.

Salvar vidas es algo que llevas en la sangre, puedes ser el héroe o heroína de alguien.

Usted puede donar sangre si:

• Tiene entre 18 y 60 años.

• Tiene documento de identidad con nombre y RUT.

• Pesa más de 50 kilos.

• No se encuentra en ayuna.

• No viene obligado, ni ha recibido dinero para donar.

• Han pasado más de tres meses (hombres) o 4 meses (mujeres) desde su última

donación.

• No consume más de 1 O cigarros diarios.

• No debe haber fiebre, resfrió, vómitos o diarreas en las últimas 2 semanas.

Importante

Al donar sangre usted no contrae enfermedades.

La donación de sangre es un acto voluntario.

No done si está siendo obligado o compensado monetariamente.

Toda la información entregada por usted debe ser verdadera.

¡No Olvidar!

• Presentarse con cédula de identidad.

• Haber comido en las últimas 5 horas.

• Haber dormido más de 5 horas la noche anterior.

• Beber mínimo 2 vasos de agua antes de la donación.

• Agendar su próxima donación.

Usted no puede donar sangre si:

• Es diabético insulinodependiente.

• Ha consumido drogas o alcohol en las últimas 12 horas.

• Es portador de alguna enfermedad de transmi­sión sexual.

• Ha tenido relaciones sexuales con más de una persona o con una nueva pareja en menos 6 meses, con o sin preservativo.

• Tiene enfermedades crónicas (renales, hepáticas, pulmonares, cardiacas, etc.).

• Es epiléptico y está en tratamiento.

• Está tomando medicamentos; para adelgazar (sentís), antibióticos, antimicóticos, acné, prósta­ta, caída de cabello, antivirales y corticoides orales.

• Ha tenido alguna cirugía, endoscopia o colonoscopia estos últimos 6 meses.

• Ha pagado o recibido dinero por tener relacio­nes sexuales en los últimos 12 meses.

• Se ha realizado tatuajes, piercing, acupuntura, maquillaje permanente en los últimos 6 meses.

• Está embarazada, ha tenido parto o aborto en los últimos 6 meses.