En su primer viaje a Coyhaique, Seremi de Ciencias destaca interés por fortalecer el sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Durante su primera visita a la ciudad de Coyhaique, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos, se reunión con representantes del gobierno e instituciones generadoras de conocimiento para planificar una agenda de trabajo que potencie el sistema de CTCI.

A pesar de ser una región aislada, Aysén cuenta con instituciones que realizan investigación de excelencia, como el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), y con establecimientos de educación superior, ubicados en Coyhaique. En la ciudad también han sido capaces de instalarse nuevos centros como el Programa Austral Patagonia, perteneciente a la Universidad Austral de Chile, cuyo trabajo está orientado a las áreas marinas protegidas, una veta distinta a lo que se había hecho en ciencia y tecnología, lo que muestra claramente el potencial que tiene la región para seguir creciendo en investigación.

Si bien existe un interés por avanzar en la materia, hay que reforzar algunos puntos como incrementar el capital humano formado en la zona, así lo indicó la seremi de Ciencia, quien aseguró que es “necesario contar con un mayor número de investigadores e investigadoras que estén trabajando para la región desde la misma región, no viajando regularmente desde otros lugares”.

A lo anterior se suma la necesidad de invertir en infraestructura que permita potenciar el trabajo científico y tecnológico. “Tenemos el ejemplo del CIEP, un centro que lleva años en la zona, que está desarrollando una investigación potente y tiene profesionales muy competentes. Sabemos que si llegan a contar con más espacio podrán ampliar sus laboratorios y contar con equipamiento científico de punta, lo que se traducirá en generar resultados relevantes para el conocimiento”.

En el caso de la Universidad de Aysén, ésta también espera trasladarse pronto a su lugar definitivo. “Estas son señales de que se necesita contar con infraestructura apropiada para alojar a la universidad y al centro de estudios, y seguir potenciando la actividad científica y tecnológica. Se necesita de una mayor inversión para poder desarrollar más ciencia”, indicó Vallejos.

Trabajo colaborativo con el Gobierno Regional

Durante su estadía en Coyhaique, la seremi se comprometió a apoyar al Gobierno Regional en su definición de las necesidades de conocimiento en el área científica, tecnológica y de innovación, facilitando así el trabajo de las investigadoras e investigadores. “Se quiere potenciar una nueva Estrategia Regional en CTCI derivada de la Estrategia Regional ya existente, que no solo se enfoque en la innovación, si no que involucre la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Es nuestro deber apoyarlos y facilitarles el trabajo, brindándoles la información que necesiten y la articulación con las otras instituciones relacionadas”.

También planteó que desde MinCiencia se está considerando la incorporación de un gestor o una gestora territorial para la región. “Tanto la Gobernadora -Andrea Macías- como el Delegado Presidencial Regional -Rodrigo Araya- están abiertos a esta idea, porque es distinto trabajar a distancia que contar con una persona directamente en el lugar, que tendrá nexo directo con nosotros, y que además apoyará el trabajo que desarrollen ambas entidades. Ese sería nuestro primer pie en la región como secretaría regional, lo que se traduce en una muy buena noticia no solamente para Aysén, si no para todas las regiones donde aún no se han constituido las secretarías regionales”.

En esta oportunidad la visita se concentró solo en la ciudad de Coyhaique, pero se espera en el corto plazo hacer un despliegue territorial que abarque otras localidades, sobre todo aquellas donde hay centros o instituciones no necesariamente regionales, pero que están trabajando en la generación de conocimiento dentro de la región, como la Universidad de Concepción o la Austral de Chile.