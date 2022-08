Alcalde de Chile Chico criticó licitación para el subsidio de transporte aéreo

El alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, cuestionó los requisitos establecidos por la seremi de Transporte para la licitación del subsidio de trasporte aéreo, Coyhaique-Chile Chico, en el marco de los problemas de conectividad que enfrenta actualmente la comuna lacustre.

De acuerdo a lo indicado por el jefe comunal “desde la seremi de Transporte disminuyeron los estándares de calidad, estipulando como nuevo requisito que pueden postular aeronaves con una antigüedad máxima de 1973, cuando anteriormente se solicitaba como mínimo una data de 1983”.

Es relevante considerar también que el valor del combustible se ha reajustado en casi un 90 % entre diciembre 2021 y agosto 2022 y adicionalmente para el mismo periodo la variación del IPC ha sido de un 9,5%.

“Desde la seremi de transporte no se están reconociendo las variaciones actuales y además no se está considerando la inflación y el alza del dólar. Frente a este escenario no se pueden mantener los precios de subsidio de un año y medio atrás”, agregó Luperciano Muñoz.

Según el edil esto también implica una disminución en la cantidad de viajes por semana y además existe un riesgo en cada viaje con aeronaves tan antiguas, que recordamos transportan personas que requieren el máximo de seguridad en cada vuelo.

Finalmente, Muñoz realizó un llamado a las autoridades ha recapacitar sobre este tema para no terminar lamentando algún accidente aéreo, como ocurrió el 05 de agosto de este año cuando en el trayecto Coyhaique-Chile Chico una aeronave al no poder bajar su tren de aterrizaje decidió regresar al aeródromo Teniente Vidal, debiendo efectuar un aterrizaje forzoso que afortunadamente no tuvo víctimas fatales.