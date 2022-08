Paso Fronterizo Pallavicini operativo para tránsito entre Puerto Ibáñez y Chile Chico

Luego de más de dos años cerrado producto de la pandemia, este jueves 25 de agosto se materializó la reapertura parcial del Paso Fronterizo Pallavicini, ubicado en la comuna de Río Ibáñez, para el tránsito de vehículos livianos hacia y desde la comuna de Chile Chico, en la Región de Aysén.

El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, encabezó la reapertura y recorrido por las instalaciones situadas en la Tenencia de Carabineros de Puerto Ibáñez, a cargo del Sargento Julio González, como parte de las medidas para la conectividad de Chile Chico.

“Está dentro de las medidas de mediano plazo que nos comprometimos con la comunidad de Chile Chico, en particular, para mejorar la conectividad y la Municipalidad de Río Ibáñez tuvo un rol muy importante, porque otorgó apoyo con infraestructura. Hay una demostración de la importancia de un trabajo coordinado de los sectores públicos, tanto del Estado como del gobierno local, el municipio en este caso, para lograr esta conectividad”, recalcó Rodrigo Araya.

El alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, destacó la importancia de este paso para el tránsito entre ambas comunas, como también para el turismo, comercio y servicios.

“Es un paso principalmente utilizado por vecinos de las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico, que transitamos frecuentemente hacia Argentina o desde el país vecino hacia nuestro país. Por eso, que luego de tanto tiempo, casi dos años de cierre, es importante que se esté abriendo, en primera instancia, de manera parcial y luego de manera definitiva, para dar mejor conectividad a nuestra región”, señaló.

El Delegado Presidencial Provincial, Daniel Fernández, dijo que cerca de diez mil personas cruzaron en el año 2019 por el Paso Pallavicini, la mitad de ellos chilenos, en referencia a la importancia de la ruta para la provincia General Carrera.

“Estamos muy contentos de abrir este paso, dando cumplimento a una de las medidas de contingencia de corto, mediano y largo plazo, que nos trazamos como Gobierno para solucionar los problemas de conectividad que tenemos en la comuna de Chile Chico en particular”, concluyó.

En representación de la seremi de Salud, la Jefa (s) del Departamento de Salud Pública, Silvia Defín, valoró que se generara un plan alternativo al Fronteras Protegidas, que permite la conectividad de los habitantes de Chile Chico, resguardando la salud en tiempos de pandemia.

En cuanto al Certificado de Tránsito que emite la Secretaría Regional Ministerial de Salud, dijo que puede solicitarse en el Paso Jeinimeni, Paso Huemules y oficinas de Moraleda 437, Coyhaique, mientras situaciones especiales pueden consultarse en certificadopallavicini@redsalud.gov.cl.

Por su parte, el Prefecto Héctor Moya, Jefe Regional (s) de la PDI indicó que la función de la Policía de Investigaciones en los pasos fronterizos donde no tiene presencia es consultar en los sistemas, a través del área de Migraciones y Policía Internacional, si la persona que solicita el salvoconducto para salir del territorio nacional no tiene impedimentos para dejar el país, verificando si es que tiene o no alguna orden vigente.

En tanto, el encargado de Controles Fronterizos del SAG, Cristian Lozano, recalcó el valor del cuidado del patrimonio fito y zoosanitario, por lo que instó a revisar los productos que pueden o no ingresar al país en las oficinas del servicio o página web, completar la declaración jurada obligatoria para mayores de 18 años y facilitar la inspección del vehículo.

El Paso Pallavicini estará abierto entre las 08:00 y 19:00 horas con hora máxima de salida hacia Argentina a las 15:00 horas.