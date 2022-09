Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend, “Las tomas no resuelven la crisis habitacional y no permiten obtener la vivienda digna”

Consciente de lo complejo que es abordar a corto plazo la alta demanda habitacional de las comunidades en nuestra región de Aysén, la seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend, se mostró preocupada por el aumento de las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales que se han registrado en este último tiempo con el fin de dar aparente solución rápida al problema, así también, la autoridad fue enfática en resaltar que “esta no es la vía correcta, no resuelve nada”.

Sobre esta frase, la autoridad del ramo quiso precisar que estas acciones se configuran como ilegales, por tanto, quienes deciden realizan tomas se exponen a denuncias e incluso procesos judiciales que no precisamente nacen desde Bienes Nacionales, situación a la que además se suma que en nuestra región existe gran cantidad de terrenos no aptos para la construcción de viviendas que permitan consolidar las condiciones básicas de habitabilidad, lo que posteriormente imposibilita que las personas puedan ser incluso propietarias de los espacios que ocupan.

“Vemos un aumento explosivo de ocupaciones ilegales y sin duda estamos preocupados porque esto genera un desorden en nuestro territorio, y además, cuando estas ocupaciones se consolidan, más adelante, muchas veces como ministerio nos vemos de manos atadas porque por normativa nos es imposible el poder regularizar y esto impide que finalmente uno pueda convertirse en dueño del terreno ocupado y por tanto, de la casa que se edifica en el mismo espacio… Esto sabemos que es una acción colateral a la demanda habitacional, pero no por eso podemos permitir pasar a llevar a quienes sí han decidido organizarse en comités, por ejemplo, y buscar la forma correcta para poder lograr tener su vivienda propia”, comentó en primera instancia la secretaria regional.

En ese sentido, Irina Morend se refirió al Plan de Emergencia Habitacional, compromiso recientemente firmado con su par de Vivienda y política implementada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, resaltando que ya existe un trabajo coordinado con Seremi del Minvu y Serviu, entidades con las que se ha establecido una mesa técnica de conflictos en común y requerimientos. Sobre esa misma línea, y consultada por cómo se desarrolla el proceso en que Bienes Nacionales dispone terrenos para fines habitacionales, la seremi Irina Morend explicó claramente que es la cartera de Vivienda a través de Serviu la que solicita determinados terrenos pre visualizados y que pueden ser aptos para la proyección de nuevos complejos habitacionales. “Nosotros no trabajamos directamente con los comités pues ese vínculo técnico es con Serviu quienes nos solicitan los terrenos en base a la demanda ya organizada, es decir, ellos mantienen un catastro de comités que ya se encuentran en etapa de contar con terrenos para preparar sus respectivos proyectos e ingresan una solicitud a Bienes Nacionales, nosotros gestionamos y tramitamos dicha solicitud lo que culmina en una transferencia gratuita a Serviu, entidad que luego trabaja con las entidades patrocinantes…estas transferencias por supuesto que están sujetas a normativa y previendo que las soluciones habitacionales futuras puedan desarrollarse de acuerdo al plano regulador, etc., porque es importante que sigamos creciendo de forma ordenada”, acotó la autoridad, resaltando igualmente que los municipios en ese sentido también juegan un rol importante, liderar el ordenamiento territorial de sus comunas.

“Una toma no es la forma para obtener la vivienda digna”

Así precisó la seremi de Bienes Nacionales, reforzando en su relato que no solo el problema es la irrupción en el ordenamiento del territorio, sino que, además en el futuro, muchas de estas ocupaciones ilegales no pueden regularizarse, “en el tiempo que llevo como Seremi me ha tocado ver casos en los que como servicio no podemos regularizar los terrenos ocupados muchas veces por años, muchos de ellos no cumplen con la normativa y además son viviendas que no pueden acceder a las condiciones básicas como son el agua, la electricidad, gente que se enoja incluso con nuestro ministerio, pero que en el fondo no comprenden que no podemos saltarnos la norma y que hay más actores detrás de toda esta demanda que por lo demás es justa”.

Para finalizar, lrina Morend sostuvo que desde el Ministerio no legitiman las ocupaciones ilegales ni las promueven, en tanto, sí se preocupan por visualizar el caso a caso. “Sabemos la necesidad que existe, nos preocupa y estamos trabajando con políticas que brinden solución, lo que no significa que vamos a tolerar, por ejemplo, las segundas viviendas o que algunas personas quieran apoyo para cederles territorio antes que a comités que sí están organizados y esperando por sus viviendas. Algunos de nuestros principios como Seremi de Bienes Nacionales son transparencia, equidad y justicia social, y en esa línea vamos a continuar actuando”, dijo la autoridad regional.