Mario Guerrero y Los Lazos encabezan lista de shows en Dreams este mes

Paralelamente, los premios en Dreams no se detienen. A los $14.393.679 que se llevó un feliz ganador a fines del mes pasado, se sumaron otros dos por $10.071.510 y por $7.043.170 en estos días de octubre. Ya son $1.800 millones los entregados en diversas premiaciones con cierre en septiembre.

La parrilla de Dreams Coyhaique promete. Y mucho. Este viernes 14 se presentará Mario Guerrero, que demostrará en el escenario del Lucky Seven por qué es uno de los mejores baladistas del país, con interpretaciones como “Me gustas”, “Celos” o “Fueron tus besos”.

Mientras, el sábado 15 subirá al escenario un excelente tributo al solista británico Sting, que tendrá canciones inconfundibles como “Englishman in New York” o “All this time”.

La próxima semana destaca la presencia de la legendaria banda folclórica Los Lazos (sábado 22), agrupación que ganó la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar (1972) y cuatro veces el Festival Internacional de la Patagonia y el incombustible Buddy Richard, con su intensa “Tu cariño se me va” (viernes 21).

A ellos se sumarán la banda Dreams Cinchando Pa’ No Aflojar (viernes 28), Mala Yerba con su música bailable, tropical y regional (sábado 29), lo mejor del tributo al Rock Latino de la mano de Kato Almonacid (domingo 30) y una espectacular fiesta de Halloween (lunes 31) para cerrar octubre.

Millones en 2022. $1.800 millones se han entregado en premios para ganadores de juegos de máquinas sobre los $500.000 entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de este año. Si se consideran los 10 primeros días de octubre, el total anual supera los $1.900 millones.

“Somos un casino pagador”, declara con orgullo el Gerente General de Dreams Coyhaique, John Ruiz, quien agrega que el promedio de pago mensual en el Casino es de $200 millones. “Como muestra, cerramos septiembre con un gran premio de $14.393.679 en la máquina 88 Fortune y abrimos este mes con un premio por $10.071.510 más otro reciente por $7.043.170. La suerte aparece todos los días y está en Dreams”, finalizó.