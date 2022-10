Doscientas familias de Ensenada Valle Simpson hoy cuentan con agua potable

Este fin de semana pobladores, hijos y nietos de colonos, vecinas y vecinos de Ensenada Valle Simpson se trasladaron hasta el estanque metálico elevado ubicado en este sector para inaugurar el nuevo Servicio Sanitario Rural de la localidad junto a la Gobernadora Regional Andrea Macías, al Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza, el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del MOP Pablo Rojas, la Diputada Marcia Raphael, los Consejeros Regionales Marisol Martínez y Rocco Martiniello y las Concejalas por la comuna de Coyhaique Alejandra Aguilar y Ana María Navarrete, entre las más de sesenta personas que se reunieron para celebrar este importante momento para todas las familias del sector.

Consultado al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos y del Comité del Servicio Sanitario Rural de Ensenada Valle Simpson, Luis Montecinos Césped agradeció esta obra y agregó “hoy día ya vemos concluida esta obra que era una gran necesidad para la comunidad de Ensenada Valle Simpson. Comenzamos con 149 arranques y hoy tenemos 200 familias que hoy quedan con agua. Este es un proyecto en el que llevamos seis años trabajando y anhelando esta gran necesidad. Muchos vecinos ya no tenían agua, se les habían secado sus pozos y aunque en un principio no aceptaban el tema del Servicio Sanitario Rural ex APR, hoy día ya se sumaron todos y vemos concretado este sueño para la comunidad creciente de Ensenada Valle Simpson. Esta gran obra e inversión que se ha hecho en la región se ha proyectado para más vecinos de la localidad, así que tenemos proyección por lo menos para 20 años, así que estamos muy contentos con el Estado de Chile por esta gran obra que se inauguró hoy día y que beneficia a esta comunidad de Ensenada Valle Simpson”.

En la ceremonia, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales resaltó que para el gobierno del presidente Gabriel Boric el desarrollo de los territorios es fundamental, y agregó “El tema de la habitabilidad por supuesto que es muy importante. Esta gran inversión que se ha hecho en la comunidad de Ensenada Valle Simpson que involucró $2.700 millones para 200 familias que ahora cuentan con agua potable, es una muestra de la importancia de las políticas del Estado. Ellos comenzaron este proyecto y a asociarse por el año 2015 para solicitar esta ayuda. Es transcendental la persistencia y la capacidad organizativa que han tenido los vecinos para llevar a cabo este proyecto, pero también tienen un importante desafío, cómo sigue esta asociatividad y organización para mantener esta administración del Servicio Sanitario Rural. Nosotros como gobierno vamos a prestar toda la ayuda posible para que esto se mantenga en el tiempo, pero también destacar que es eje estratégico para nosotros y así está reflejado en el presupuesto que hemos presentado al Parlamento para su aprobación el año 2023, la seguridad social la que involucra muchos aspectos, entre ellos el acceso justamente a tener agua potable, que es un derecho para todas las personas”.

A esta ocasión, se sumó el vecino del sector, acordeonista e integrante del grupo Mate Amargo Manuel “Lito” Oyarzo acompañado en la guitarra por el Subdirector Regional de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP Pablo Rojas, quienes amenizaron el acto oficial con la interpretación de música regional, la que dio pie para que Anselmo Lagos Muñoz, quien vive en Ensenada Valle Simpson desde hace 62 años, nos comentara cómo eran las cosas en aquellos años cuando no había agua potable en el sector. “Antes era muy difícil, en el campo nosotros teníamos un pozo que estaba a 100 metros de la casa y teníamos que subir el cerro con baldecitos todos los días y en invierno era bien complicado, claro que teníamos hartos músculos y hacíamos harto ejercicio, era bien complicado antes. Y ahora con esto es un sueño realmente, es algo que nosotros veíamos los comentarios de los colonos y decían que alguna vez podría haber agua potable, pero era algo que se pensaba, que era imposible. Nosotros teníamos un pozo que tiene la edad mía y que nunca se había secado, pero el año pasado se secó, así que ahora con esto, es un gran avance, es una comodidad para todas las personas. Tener agüita en la casa es algo esencial, que nos da otra calidad de vida. Entonces, gracias a eso nosotros estamos muy contentos aquí, toda la comunidad”

En esta oportunidad, junto con inaugurar esta importante obra, también se hizo el descubrimiento de la placa recordatoria que se mantendrá en su estructura y se firmó el Acta de Entrega para la explotación de la nueva infraestructura que permitirá el abastecimiento de agua potable a las y los vecinos en sus hogares junto con dar constancia del trabajo conjunto realizado entre el Estado y la comunidad en beneficio de todas y todos los y las vecinas de Ensenada Valle Simpson.

Sobre el particular, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa indicó: “Es momento de gran alegría, es un momento para festejar todo el trabajo que la comunidad ha desarrollado. Hay una gran participación de las personas, lo que también nos alegra mucho y va en línea con lo que nosotros como gobierno de Gabriel Boric queremos promover, que es que la comunidad organizada sea quien articule su propio desarrollo y por supuesto nosotros como Estado y como Ministerio de Obras Públicas también estaremos ahí para contribuir a ello. Es también importante resaltar que estamos haciendo carne un proyecto de Agua Potable Rural que va en la línea de lo que nosotros como gobierno pretendemos, que es avanzar en el derecho al agua como un derecho humano y no como un bien de consumo y queremos avanzar también en la línea del gobierno de seguir potenciando y materializando todas estas obras que van en beneficio de las y los vecinos y que tienen también relación con el presupuesto del año 2023 en el área de seguridad social el que está claramente vinculado con el agua, así que muy alegre de poder acompañar a los vecinos en este momento. Nosotros seguimos desarrollando 30 diseños más los que pretendemos materializar muchos de ellos el próximo año 2023, así que muchas felicidades a los nuevos y nuevas usuarios de agua”.

Al finalizar el acto, la Gobernadora Regional Andrea Macías, afirmó estar muy contenta de poder acompañar este hito inaugurando el Servicio Sanitario Rural (ex-APR) más grande que se ha hecho en la región de Aysén, y señaló “Destaco el trabajo del Ministerio de Obras Públicas a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, pero también destaco el trabajo de la comunidad quienes tras seis años de reuniones, trabajo y mucho compromiso ven coronar este gran sueño que fue contar con agua potable al interior de sus propios domicilios. Son más de 200 familias que se benefician. Un proyecto que además fue ejecutado pensando que van a llegar más familias al lugar y eso también indica la necesidad de seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con Servicios Sanitarios Rurales, así que como Gobierno Regional y su Concejo agradecemos la invitación y también esperamos poder seguir trabajando de manera conjunta para que los recursos sectoriales puedan ser también trabajados con una mirada regional, priorizando sobre todo aquellos asentamientos humanos que se han visto más postergados”.

La nueva infraestructura inaugurada, ahora forma parte de los 46 Servicios Sanitarios Rurales que existen en la región de Aysén y de las 27 mil personas que vía este sistema se abastecen de agua potable en esta zona del país. Además, se suma a las 30 iniciativas que el gobierno del presidente Gabriel Boric impulsa a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP para continuar avanzando en el derecho al agua como un derecho humano y no como un bien de consumo y en mejorar la calidad de vida de las personas mediante el abastecimiento de agua potable, lo que es parte del presupuesto 2023 en el área de seguridad social.