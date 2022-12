MOP anunció próxima operación de nave la tehuelche en el Lago General Carrera

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa anunció que la nave La Tehuelche comenzará sus operaciones en el lago General Carrera en el mes de diciembre del año en curso.

“Queremos reiterar el compromiso que tenemos como Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas respecto a que la nave La Tehuelche va a entrar en operaciones en el mes de diciembre de este año. La empresa ASMAR tuvo inconvenientes y demora con la fabricación de piezas y por tanto también con el transporte e importación de estas piezas de repuesto que necesita la nave para su operación. Esa información se recibió en forma informal con fecha el 23 de noviembre y de ahí en adelante hemos tenido numerosas comunicaciones y reuniones con la empresa Asmar y ellos lograron revertir esta situación. Obtuvieron los repuestos originales en el mercado nacional y realizaron gestiones exitosas con la empresa que fabrica estos repuestos para que estos estén a tiempo en Chile y en la nave. Esta información la entregamos hoy (viernes 02 de diciembre), porque sólo en la tarde del día de ayer (jueves 01 de diciembre) la empresa ASMAR formalizó esta situación. Además, Asmar nos entregó el cronograma definitivo de las reparaciones, así que estamos muy contentos de mantener la fecha comprometida y que esto haya sido fruto de todo el trabajo que hemos estado realizando en todo este tiempo”, afirmó el SEREMI del MOP.

Esta noticia la dio a conocer acompañado por el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Claudia Cantero y los Directores Regionales de Obras Portuarias MOP Álvaro Díaz y de Vialidad Fernando Miranda, con quienes hoy la prensa abordó el conjunto de medidas que el gobierno ha tomado en materia de mantención de la conectividad en la comuna de Chile Chico.

Al respecto, Patricio Sanhueza reiteró “queremos hacer un llamado a la tranquilidad, porque nos hemos reunido en muchas ocasiones tanto en Chile Chico como en Coyhaique con representantes y presidente del Directorio de la empresa constructora Flesan, para insistir en que ellos deben cumplir con sus obligaciones con los proveedores. Nosotros como ministerio sólo tenemos las atribuciones legales para retener y pagar a los trabajadores las remuneraciones y previsionales. Además, hoy con las nuevas medidas de reactivación económica que estamos tomando y dar seguridad al empleo, existe una gran medida que como gobierno de Gabriel Boric hemos tomado y que es un pago retroactivo que beneficiará a las empresas constructoras que han sufrido por la situación extraordinaria de pandemia, lo que también servirá a la empresa Flesan en tres contratos de conservación global de caminos con un monto aproximado del orden de los $500 millones. Uno de esos contratos se encuentra en Chile Chico, y los recursos en ese caso van a ser del orden de los $200 millones, así que hoy me he comunicado con el Gerente Regional de la empresa Flesan y él ha comprometido que estos recursos serán destinados para el pago de las deudas con los proveedores, lo que esperamos de cierta tranquilidad a las personas y microempresarios del sector. Estimamos que estos pagos se concreten dentro del mes de diciembre del año en curso. Por nuestra parte, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que las solicitudes de estos pagos retroactivos a las empresas constructoras los podamos pagar en el mes de diciembre”.

Sanhueza además agregó con relación al contrato de conservación mayor al Aeródromo de Chile Chico, el que hoy se encuentra paralizado que “nos llama la atención que autoridades a quienes se les ha entregado la información por todos los medios posibles, insistan en situaciones que ya están resueltas. El contrato de conservación mayor del Aeródromo de Chile Chico se le dio término anticipado en el mes de octubre del año en curso por incumplimiento, por cuanto no había avances en esa obra. Esta información fue entregada a autoridades y representantes de diversos sectores, en reuniones de participación ciudadana y a través de los medios de comunicación. Entonces, no vamos a poder retomar las obras hasta el primer semestre del año 2023, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto avance lo más rápido posible, pero tenemos que terminar los trámites administrativos y esperamos que no haya oposición de la empresa o se judicialice el proceso. La situación del Aeródromo de Chile Chico de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) es que permite la operación de los aviones que prestan el servicio subsidiado”.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Claudia Cantero indicó que “Complementando el anuncio realizado por el titular de Obras Públicas, la SeremiTT Claudia Cantero adelantó algunas medidas que permitirán dar mayor dinamismo a la conectividad hacia Chile Chico en la temporada estival que se aproxima. Entre ellas destaca un subsidio aéreo con nuevas condiciones de operación que funcionará en forma especial durante la temporada alta. Además, se dará cobertura a los habitantes de la cuenca del Lago General Carrera con un servicio terrestre con recorrido Chile Chico y Coyhaique que permanecerá como otra alternativa de transportes que ha tenido una exitosa recepción por parte de vecinos y vecinas”.

“Vamos a estar licitando próximamente entre hoy y el lunes un servicio por Chile entre Coyhaique y Chile Chico, que va ser subsidiado, permanente y financiado por el Ministerio de Transportes. Además, dar la tranquilidad a las personas que durante toda la temporada estival nosotros vamos a mantener la conectividad aérea y estamos evaluando algunas otras alternativas para cuando regrese la barcaza Tehuelche. Estamos calculando, midiendo frecuencia, cantidad de personas que utilizan los servicios para poder tomar las mejores decisiones de conectividad”, indicó la Seremi.

Cantero cerró su intervención con un llamado a confiar en las gestiones realizadas por el Gobierno que ha asumido la responsabilidad de resolver un problema de conectividad estructural en la zona, mediante medidas que han tenido que hacerse cargo de actuar en la contingencia y también plantear acciones de más largo plazo que permitan variar la oferta de transporte en el lago y también definir con claridad protocolos de mantención de las naves para asegurar la continuidad de sus servicios a futuro”.

VOTACION DISEÑO DE NAVE COMPLEMENTARIA DE CONECTIVIDAD LACUSTRE

En la oportunidad, el SEREMI del MOP también se refirió al proceso de votación del Diseño de nave complementaria de conectividad lacustre Puerto Ibáñez-Chile Chico, destacando que “Desde el 30 de noviembre y hasta el 07 de diciembre estamos realizando una votación, que es complementaria y se encuentra inserta dentro del proceso de participación ciudadana, para definir una nave dentro de tres propuestas de Diseño que hemos propuesto a la comunidad de Chile Chico y a todos y todas las y los usuarios. Queremos que esta sea una masiva participación, y que los chilechiquenses sean dueños de su propio destino y sean ellos y ellas quienes decidan cuál va a ser la futura nave que operará en el lago General Carrera. Agradecemos el interés que ha despertado hasta hoy esta iniciativa. Nuestra percepción es que hemos tenido una importante opinión y votación la que a la fecha ya alcanza los 400 votos. Además, agradecemos que bajo esta situación que se vive en materia de conectividad, la comunidad tenga esta mirada de largo plazo y puedan acompañarnos en este proceso que la propia comunidad lo ha pedido, porque este proceso de votación responde a la demanda de ella que realizó la comunidad en la segunda participación ciudadana, en donde quienes participaron manifestaron que elegir una nueva nave es una decisión muy trascendente para ellos y aunque asistieron alrededor de 43 personas, en esa ocasión, le pidieron a nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias que realicemos esta votación, así que todo este proceso de votación es una respuesta a la comunidad porque como gobierno escuchamos sus planteamientos”.

Recordamos que esta votación se está realizando en forma presencial en dependencias de la Delegación presidencial de la provincia General Carrera ubicada en calle Bernardo O´Higgins 192, entre las 09.00 y las 17.30 horas y en forma digital en la página web: http://aysen.mop.cl/Paginas/Encuestas.aspx