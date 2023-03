Inician Fondo de Protección Ambiental en Raúl Marín Balmaceda y anuncian nuevos concursos para 2023

Siete fueron los proyectos ganadores de la región de Aysén en la versión 2023 del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, siendo el Sindicato de Pescadores Artesanales de Raúl Marín Balmaceda, una de las organizaciones sociales adjudicantes con el proyecto “Manejo del Retamo”. Para dar punta pie inicial al proyecto, el SEREMI del Medio Ambiente, Julián Cárdenas viajó a la localidad a hacer la entrega oficial de los recursos que serán destinados a desarrollar un piloto para mitigar la especie exótica introducida Retamo.

“La biodiversidad se ve amenazada muchas veces por la introducción de especies exóticas o especies invasoras, que finalmente contaminan algunos espacios. Y efectivamente, acá tenemos un proyecto iniciado por la comunidad que busca erradicar una de esas especies que es el Retamo, especie que lamentablemente ha invadido las playas de esta hermosa localidad de Raúl Marín Balmaceda, y que a partir de la iniciativa que se va a desarrollar, se va a buscar erradicar y eliminar” explicó el SEREMI Julián Cárdenas al hacer entrega del cheque al Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Raúl Marín Balmaceda, Patricio Merino, para ejecutar el proyecto regional que contó con la puntuación más alta de la región.

Merino agradeció la oportunidad de concretar la iniciativa que calificó como emblemática para la localidad “es algo que se viene anhelando hace mucho tiempo y ahora vamos a vamos a realizar un piloto que va a ser instalado en la playa principal de Raúl Marín. Los datos que se rescaten aquí nos van a servir para otras zonas, digamos allá atrás en la barra, está lleno de reclamos y es un peligro porque se pueden provocar incendios y es todo un tema”, explicó el Presidente del sindicato, agregando que una de las metas es recobrar la frutilla silvestre que brota naturalmente en la zona y ha sido relegada por la especie exótica “Las frutillas que crecen de manera silvestre acá en Puerto Raúl Marín y es la que queremos proteger para que digamos, no que no se pierdan, no se extinga, porque es algo histórico. Antes todas las familias iban a buscar frutillas a la playa en verano, era un paseo familiar”.

NUEVOS CONCURSOS

El SEREMI del Medio Ambiente aprovechó la instancia para anunciar el segundo llamado al Fondo de Protección Ambiental 2023, que cuenta con dos concursos relevantes para la región de Aysén. El primero denominado “Fortalecimiento de Santuarios de la Naturaleza”, tiene como objetivo fortalecer el manejo de los Santuarios de la Naturaleza del país para contribuir de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad y se encuentra abierto para Universidades, Centros de investigación, Fundaciones, Corporaciones y Organizaciones no Gubernamentales, Centros de Investigación, Fundaciones y Corporaciones creadas al alero de una Universidad o Centro de Formación Técnica, entregando recursos de hasta 40.000.000 por iniciativa.

La segunda convocatoria corresponde a “Elaboración e Implementación Temprana de Planes de Gestión de Humedales”, cuya finalidad es contribuir al mejoramiento del estado ecológico, conservación y gobernanza de humedales mediante la elaboración e implementación temprana de Planes de Gestión Integral de humedales y sus áreas de influencia a nivel de subcuencas aportantes, que incorporen la participación de los diversos actores del territorio.; convocando a los mismos organismos para financiar hasta $60.000.000 por iniciativa.

El SEREMI invitó a participar de la oportunidad que entregan los Fondos de protección ambiental como herramienta de gestión ambiental para las comunidades “A partir de este proyecto y de otros tantos que financiamos a partir del FPA, buscamos que la comunidad se involucre, la comunidad participe y que la comunidad pueda replicar lo que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir levantando para tener un manejo más sustentable de nuestro medio ambiente”, concluyó recordando a la comunidad que pueden encontrar toda la información disponible en fondos.mma.gob.cl.

