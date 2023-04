Ejército prestó ayuda de vital importancia a pobladores del Lago O’Higgins

El pasado miércoles 5 de abril, la Municipalidad de O’Higgins en conjunto con el Ejército de Chile, realizaron un importante recorrido por el Lago O’Higgins, en el cual se pudo escuchar requerimientos y necesidades de los pobladores que viven en lugares de difícil acceso, además de transportar suministros para los mismos vecinos que se encuentran establecidos en distintos puntos del lago.

La importancia de este trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Ejército, recae en las pocas opciones que tienen estos pobladores para poder transportar distintos suministros en el último tiempo, ya sea para consumo propio o para los animales que poseen. La amplia capacidad de la embarcación del Ejército permitió que se transportara una gran cantidad de provisiones, en comparación a lo que permiten navíos de menor escala, situación que será solventada una vez que la barcaza ‘Integración’ vuelva a funcionar, luego de dos años fuera de servicio.

Este viaje se realizó en la embarcación ‘Capitán IHL’, propiedad del Ejército, que prestó los servicios de dicha lancha, además de su tripulación, comandada por el Sargento Segundo Patricio Carmona, y que además contó con representación de la Municipalidad de O’Higgins, la Gestora Territorial de Bienes Nacionales y la Caja Viajera de la Biblioteca Municipal.

La jornada comenzó con el zarpe desde Bahía Bahamondes a eso de las 6 de la mañana, con un itinerario establecido para realizar descargues en seis puntos del lago, de los cuales solo se pudieron realizar cinco debido a que lo estipulado era ir y volver durante de la misma jornada. Candelario Mansilla, Bahía Pescado, El Pascua, Isla Central y El Manso fueron los sectores que se alcanzaron a visitar, y tras alrededor de 15 horas de navegación, la embarcación volvió al punto de inicio pasadas las 9 de la noche.

El patrón de la embarcación, el Sargento Carmona, remarcó las buenas condiciones climáticas que hubo durante la jornada, pero que aún así obligó a reducir los puntos de visita, por el factor del tiempo. Incluso con las buenas condiciones y capacidades de la lancha, fue difícil el acceso a todos los puntos que se visitaron, ya que se requirió de botes externos para poder transportar la carga hasta la costa de los lugares mencionados, con excepción de Candelario Mansilla, donde el muelle tiene las condiciones necesarias para recibir el arribo de la embarcación.

La pobladora del sector El Pascua, Mirta Henríquez, evidenció la urgencia e importancia que tiene este tipo de embarques, en específico por la falta de alimento que tenía para su ganado ovino, al cual tuvo que cercar debido a la aparición de un zorro en el sector. Debido a esto, la solución temporal de la señora Mirta fue acercar ramas de árboles para que las ovejas se pudieran alimentar mientras se mantienen cercadas. El transporte de fardos de pasto alivió temporalmente esta necesidad, aunque ella sabe que no será por mucho, por lo que también pide una mayor periodicidad en este tipo de viajes.

Además de las provisiones que se pudieron transportar en dicha jornada, la pobladora Ana Alvarado, que reside en el sector denominado El Manso, fue una de las pasajeras del recorrido, junto a su hermano.

Ana remarcó la importancia de este viaje con transporte de suministros a gran escala, incluso cuando no se pudo realizar el descargue completo de los bienes que transportaba, debido al difícil acceso que hay en los distintos puntos del lago, y que además en el último tiempo no es posible transportar provisiones en estas cantidades, debido a que no existe una embarcación con tal capacidad y que haga estos viajes con regularidad.

La Municipalidad agradece la disposición del Ejército para poder realizar esta jornada que benefició a la comunidad de pobladores que fueron visitados, y en la cual pudieron transportar suministros y además dialogar brevemente, en virtud de la escasez de tiempo, con los distintos funcionarios municipales y expresar sus inquietudes y necesidades y así seguir trabajando para que cada las complicaciones de acceso se vayan compensando con este tipo de visitas.