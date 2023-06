Verena Cea es la nueva representante de la región en el futbol femenino

La joven alumna del Liceo Agrícola de Coyhaique, Verena Cea, visitó la Delegación Presidencial Regional de Aysén para firmar el acta de entrega de insumos -indumentaria que ella misma sugirió para su mejor desempeño-. Este aporte es un apoyo del programa de Residencias Familiares Estudiantiles, implementado por la Delegación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La destacada deportista comentó que luego de probar previamente en otros clubes, fue en Unión Española donde logró encontrar su lugar.

“De un día para otro, fui y estuve una semana en prueba en Unión Española y me gustó porque me recibieron super bien. Las niñas, todas humildes. Es lindo el equipo. Después el profe me dijo si me quería quedar una semana más en prueba y me quedé dos semanas. Ya el viernes me dio él la noticia de que había quedado”, señaló la joven al relatar el proceso que vivió hasta quedar seleccionada en el club.

El delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, destacó a la deportista por su logro, afirmando que lo que buscan los diversos programas de ayudas a estudiantes es justamente fomentar sus talentos y acompañarlos en su desarrollo. “Desde la Delegación Regional, queremos felicitar a una alumna del Liceo Agrícola que está haciendo uso de nuestro sistema de Residencia Familiar acá en Coyhaique, Verena Cea, que ha sido seleccionada por el club deportivo Unión Española en Santiago en la categoría sub-16. Destacamos el caso de Verena, porque todos los alumnos que vienen aquí, al sistema de Residencia Familiar, también pueden seguir desarrollando sus habilidades, en este caso deportivas, pero también de otra índole, con la ayuda de los distintos servicios públicos que conforman esta gran red del sistema educativo en nuestra región”, sostuvo.

Verena agradeció el apoyo que encontró en el Programa de Residencias Familiares Estudiantiles, no solo por el aporte en indumentaria, sino, porque, la joven oriunda de Chile Chico, ha podido permanecer en Coyhaique y asistir con frecuencia a sus entrenamientos durante estos últimos meses. “Estar en residencia es bueno. Te tienen siempre las comidas a la hora, el descanso es bueno y qué mejor que aquí en Coyhaique. Se me hacía muy difícil el año pasado venir hasta acá para entrenar, porque a veces, en este tiempo, el bus quedaba en pana o no se podía, por el camino. Por eso tomé la decisión de venirme a Coyhaique a estudiar, por los entrenamientos”, relató la futbolista y ahora refuerzo de la escuadra femenina sub-16 de Unión Española.

La nueva representante de la región y seleccionada por el club hispano, comenzará sus entrenamientos en la capital del país para reforzar a la escuadra en el próximo campeonato ANFP de futbol femenino formativo.