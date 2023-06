Inician Plan de Movilidad en Caleta Tortel

A fines de mayo recién pasado, se firmó el contrato mediante el cual se da inicio a la consultoría que realizará el estudio de Movilidad para Caleta Tortel, iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Programa de Vialidad y Transporte SECTRA, con fondos sectoriales que ascienden a $165 millones. La entidad adjudicataria es la UTP (Unión Temporal de Proveedores) Archipiélago + Territorial, que, junto al municipio de Tortel, serán los encargados de detectar las necesidades de conectividad de sus habitantes, priorizar iniciativas mediante consultas ciudadanas y generar 4 perfiles de proyectos a partir de este trabajo.

La seremiTT Claudia Cantero y el alcalde Abel Becerra, celebraron la puesta en marcha de esta iniciativa muy anhelada y necesaria para resolver los desafíos que afronta la localidad, considerando que su principal vía de traslado interno son las pasarelas, las que tienen una extensión de 7 kms. Esto supone una serie de dificultades, tanto para personas con movilidad reducida, personas mayores y también para la distribución de cargas.

“Para nosotros como ministerio es un tremendo desafío, es la primera localidad con estas características que está bajo un estudio de movilidad. Vamos a poder conversar con vecinos y vecinas, y más que nada modelar en conjunto un Tortel diferente, un Tortel más accesible también. Cuando pensamos en movilidad y en estudios de transporte no solamente estamos pensando en los vehículos, también hay que pensar en cómo las personas se desplazan, cómo también se desplazan otros medios y cómo darle soluciones también al traslado de carga, por ejemplo, que existe en el Tortel”, indicó la titular de Transportes.

El edil de Tortel añadió que el principal desafío será encontrar vías de traslado desde el borde costero, donde se concentran las viviendas y la mayor proporción de adultos mayores de la localidad; hacia el sector alto, donde se halla la oferta de servicios públicos y comerciales. “El estudio lo que nos va a decir es cómo conectamos los servicios que están en el sector alto con el borde costero, donde se concentra la mayor cantidad de nuestra población. La concentración de adultos mayores está, no en el sector alto, sino que en el borde costero, donde se pobló primero Tortel. Y esa es la gente que no tiene comunicación fluida o no está en las condiciones dadas como por acceder a los servicios que están en el sector alto, que ahí tenemos la posta, tenemos la sala cuna, el jardín, tenemos el colegio, tenemos la Copec, está la Conaf”, detalló Becerra.

El plazo de entrega de los perfiles de proyectos que serán fruto del Plan de Movilidad es de 18 meses y sus resultados serán validados por procesos de participación ciudadana. Desde ahí el municipio podrá postular a opciones de financiamiento para su ejecución.