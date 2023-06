MOP celebra sus 136 años entregando reconocimiento a sus trabajadoras y funcionarios

Este 21 de junio el Ministerio de Obras Públicas celebró sus 136 años de servicio al país y a la región de Aysén, destacando la trayectoria de los y las trabajadoras que cumplieron 30 años de servicio en la Institución, junto con relevar y proyectar los planes e infraestructura venidera.

En la ceremonia oficial de la celebración de esta especial fecha para los y las trabajadores de Obras Públicas, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, relevó la importancia de los equipos y su trabajo, el que hace posible que muchas personas, y familias puedan contar con infraestructura para facilitar y contribuir positivamente a sus vidas.

“Estamos muy contentos. Queremos felicitar a las 377 personas que conformamos el MOP en Aysén. Sabemos la importancia que tiene nuestro Ministerio, la importancia de nuestro accionar y de toda nuestra gestión, así que este es un momento para reflexionar respecto de lo que estamos haciendo, y de felicitar a todos nuestros trabajadores, especialmente este año a siete funcionarios que cumplen 30 años de servicio, que son Víctor Mansilla, Nancy Chiguay, Arturo Godoy, Luis Parada, Verónica Molina, Rosa González y Autolia Muñoz, felicitarlos y agradecer su compromiso y su trabajo. Destacamos la función pública que cumplen, en donde hay toda una épica de trabajo de nuestra gente. Son todos y todas importantes, porque atrás de ellos hay equipos administrativos que son el soporte técnico, jurídico y administrativo para que todo funcione y para que podamos hacer pequeñas y grandes obras, así que a seguir entusiasmando a nuestro equipo de 377 personas que conformamos el MOP, porque estamos desarrollando importantes planes como son el Plan Excepcional de Conservación de Caminos, el Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad de la región de Aysén y la Provincia de Palena, queremos aumentar la cobertura de Servicios Sanitarios Rurales este año, estamos realizando un fuerte impulso en edificación pública tanto en edificios educacionales como consistoriales, estamos interviniendo en áreas silvestres protegidas. Son muchos los retos que tenemos y estamos muy contentos y entusiasmados con aquello”, aseguró el SEREMI del MOP.

En la ceremonia, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas efectuó un homenaje al trabajador Víctor Figueroa Legüe, quien es un funcionario muy comprometido con su trabajo en beneficio de la comunidad regional, así como también en términos personales aporta con su buen trato y permanente apoyo tanto a sus colegas como a cada Servicio Sanitario Rural (SSR) que lo requiera, teniendo un gran compromiso en pro de mantener ciento por ciento la operatividad de los SSR de la región, lo que ha transformado a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas en una de las regiones líderes en cobertura, a pesar de las dificultades geográficas y climáticas de la región, así como también Víctor Figueroa ha representado al Ministerio de Obras Públicas en la región del Bío-Bío apoyando la restitución de los sistemas de agua potable afectados por incendios forestales durante el verano del año 2023.

Posteriormente, se hizo entrega de becas de enseñanza básica, media, técnica, universitaria y educación online e incluyente a 24 hijos e hijas de los y las funcionarias, así como también a los y las funcionarias que junto con trabajar, también han optado por estudiar en forma paralela. En la ceremonia, Héctor Méndez Alvarado, violonchelista coyhaiquino e Ítalo Opazo Ortiz, violista profesional, ambos con una vasta trayectoria en música de cámara, brindaron a los asistentes una impecable presentación llena de bellas melodías, las que dieron el marco necesario a este solemne acto, en donde fueron destacados funcionarios y trabajadoras con 30 años de servicio.

Al respecto, Nancy Chiguay funcionaria de la Dirección Regional de Planeamiento, señaló “entré al Ministerio a los 21 años, así que al Ministerio le debo mucho y ha sido todo lo que soy hasta ahora, así que estoy muy contenta con este homenaje. Agradecer cuando postulé, cuando quedé, todo el tiempo que he estado me he sentido muy querida y me ha permitido conocer toda la región, porque fui la encargada de ir a pagar los sueldos a los funcionarios, cuando los sueldos todavía se pagaban en un sobre con platita en efectivo. Así conocí desde Villa O´Higgins hasta La Junta y Chaitén, porque en otros trabajos creo no haberlo hecho y yo solita tampoco podría haber tenido la posibilidad de conocer tanto, así que eso es lo que más rescato haber podido por mi trabajo conocer la región completa, y el cariño que me tiene la gente también”.

Por su parte, Rosa González Barría, funcionaria de la Oficina Provincial de Vialidad en Aysén destacó “ha sido mi único trabajo. Ha sido muy satisfactorio para mí. El MOP es como nuestra familia, en donde se pasa la mayoría de las horas, en el trabajo. Dar las gracias a todas mis jefaturas en la Dirección de Vialidad y a todas las personas con las que he trabajado, algunas ya jubiladas, porque gracias a ellos yo aprendí mucho cuando ingresé al servicio”.

Arturo Godoy, trabajador de la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), indicó: “Estoy muy feliz de contribuir a nuestro país en temas de rampas, muelles, hacer topografía, de estar horas en una lancha al lado de familias… Estoy feliz de estar 30 en la DOP, es algo que me enorgullece mucho, porque he tenido un buen trato, he sido dirigente también y estoy feliz de estar 30 años de trayectoria y que te reconozcan la carrera funcionaria. La DOP ha hecho mucho por la región, ha conectado a muchas localidades que están aisladas, por ejemplo cuando fuimos a Puerto Gaviota había casas de nylon y hoy en día ya es un pueblo, así que eso me enorgullece, poder haber conocido toda la región y aportar un granito de arena a la DOP. Estoy feliz, muy feliz”.

En tanto, Luis Parada trabajador de la Dirección de Obras Portuarias señaló “han sido largos 30 años, nunca pensé que iban a ser tantos. Me gusta el Servicio Público y este ha sido mi único trabajo en la vida. Estos años han sido geniales, y estoy agradecido, porque he desarrollado todo lo que he querido en mi vida, lo que yo siempre soñé aquí lo he cumplido, prácticamente todo. No puedo pensar otra cosa, porque aquí conocí a mi señora, tuve a mis hijos, los tuve en el jardín del MOP, todo ha sido espectacular. Me cambié a vivir a esta región linda, bella. Agradecido del MOP, porque pude estudiar a través del MOP en nocturno en la Universidad ingeniería en Administración Pública, tengo una linda vida en Coyhaique, y bueno como todos -sacrificada como todos- con altos y bajos, pero más altos que bajos, de todas maneras, y feliz”.

Por su parte el funcionario que integra la SEREMI Víctor Mansilla señaló “han sido 30 años de mi vida que he pasado bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas y en estos años hemos visto crecer al Ministerio tanto en sus direcciones como en términos de infraestructura, y significa que nosotros somos parte de una familia, porque nosotros pasamos gran parte del día –dentro de los 365 días- bajo el alero del Ministerio. Día a día estamos ingresando y saliendo de estas oficinas y hemos visto pasar a muchas personas. Hoy por hoy con 30 años de servicio hemos despedido a muchos amigos que ya no se encuentran en esta tierra, pero también tenemos a muchos amigos que aún se encuentran vigentes y que nos vienen a visitar. Es muy hermoso y muy gratificante ver a nuestros ex colegas, que vienen a cada once que organizan para los funcionarios jubilados de este Ministerio en el Aniversario, y reconforta como esas personas quieren a su Ministerio y aún vienen a visitarnos. Hoy por hoy con 30 años de servicio, podríamos decir que ya somos los viejitos del Ministerio, con mucho cariño, pero vemos pasar día a día muchos funcionarios y los estamentos técnicos, administrativos y profesionales son muy importantes. Yo creo que el recurso humano del Ministerio es uno de los factores más importantes que podemos tener. Técnicamente es muy importante el Ministerio, gran parte del recurso fiscal pasa por estas oficinas y créame que es un orgullo ver que cada día las obras que se van realizando, nosotros quienes participamos de esto y que en algún momento hemos estado en terreno podemos ser parte tangible de ese camino, que algún momento fuimos parte de esos proyectos que hoy día se transformaron en una realidad”.

La actividades conmemorativas del 136 Aniversario organizadas por el equipo del Servicio de Bienestar MOP en la región de Aysén y la Mesa Regional de Gestión de Personas, finalizan esta semana.