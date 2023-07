¿Tienes 65 años o más pero aún no estás pensionado?… tú también puedes postular a la PGU

Aunque no estén pensionadas, las personas de 65 años y más que continúan trabajando también pueden solicitar el beneficio, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

Si no lo sabías, te lo contamos. Algunas personas que están por cumplir los 65 años o más, creen que por no estar pensionadas y seguir trabajando, no tendrían derecho a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta es una pregunta que muchos adultos mayores realizan en sucursales o, especialmente, en operativos en terreno.

Al respecto, es importante aclarar que, si la persona tiene 65 o más años y aún no se ha pensionado, de igual modo puede realizar la solicitud de la PGU; incluso si se encuentra trabajando. Esto, siempre que no pertenezca a los sistemas Dipreca o Capredena, y cumpla con los demás requisitos legales que exige este beneficio, tales como la acreditación de residencia en Chile por 20 años y no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población del país.

En este contexto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro relató que, a la hora de realizar charlas o encuentros con adultos mayores, una de las preguntas más frecuentes que recibe la Seremía es si una persona que tiene 65 años o más y sigue trabajando, puede o no acceder a la Pensión Garantizada Universal. “Eso es afirmativo, ya que puede solicitarla si cumple con los demás requisitos legales. Esto es algo que como Ministerio del Trabajo y Previsión Social queremos recalcar, ya que éste es un beneficio que la persona debe solicitar y destaco, que no es necesario estar pensionado o haber realizado un trámite para jubilarse, el acceso a la PGU es independiente de ello y puede continuar trabajando”, afirmó.

Por su parte, la jefa de sucursal IPS Puerto Aysén, Katerina Astudillo Ramírez, invitó a la ciudadanía a consultar al respecto. “Si tienen alguna duda o consulta, les invitamos a visitar nuestras oficinas IPS ChileAtiende en Puerto Aysén, Coyhaique, Cochrane, Cisnes y Chile Chico. Y también a visitar nuestra página www.chileatiende.cl”, señaló.

¿Dónde se solicita la PGU?

1. Todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados, en el sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica.

En el mismo sitio se puede consultar, previamente, si se cumple con los requisitos para solicitar el beneficio.

2. Y en días hábiles, de lunes a viernes, a través de:

 Videoatención en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl.

 Sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social, IPS.

 Municipalidades.

 También está la opción de las AFP o compañías de seguros, si la persona está afiliada a una de esas entidades.

Actualmente, el monto máximo de la PGU es de $206.173 (doscientos seis mil ciento setenta y tres pesos).

Mayores detalles de los requisitos para solicitar la Pensión Garantizada Universal, se pueden encontrar en www.chileatiende.cl. También se puede consultar en redes sociales @ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram, o llamando al Call Center 101.