Universidad de Aysén llama a estudiantes y egresados a inscribirse para rendir la PAES Regular

Quedan pocos días para que culmine el plazo de inscripción para rendir la Prueba de Educación Superior (PAES) correspondiente al proceso de Admisión 2024, el que durará hasta el miércoles 26 de julio a las 13.00 horas. Pueden inscribirse quienes actualmente están en 4º medio, así como también egresadas y egresados de años anteriores en los portales acceso.mineduc.cl y demre.cl

Al respecto, el coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén, David Vásquez, detalló la importancia de realizar este proceso. “Bueno, estamos a punto de culminar el plazo de inscripción para la Prueba de Admisión a la Educación Superior, PAES, el que termina el 26 de julio y es importante que los estudiantes sepan que para postular a todas las universidades que pertenecemos al sistema centralizado de admisión es necesario rendir la prueba PAES como requisito fundamental para optar a sus carreras”, especificó.

David Vásquez informó sobre el proceso de inscripción de pruebas obligatorias y específicas. “En paralelo, quisiera reforzar que, dependiendo de la carrera que quieran estudiar, es muy importante revisar las pruebas que van a seleccionar para rendir; en el caso de algunas carreras, como las ingenierías, piden la prueba específica de matemáticas o también llamada M2. En la UAysén también tenemos dos carreras que necesitan o requieren la prueba de ciencia, como Agronomía e Ingeniería Forestal o algunas carreras como Trabajo Social que exige la prueba de historia. Entonces es muy importante no solo que cumplan con el requisito de inscribirse, sino también que puedan elegir bien”, enfatizó.

A lo anterior, el coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén, agregó informaciones sobre los mecanismos de financiamiento de la inscripción. “Para todos los estudiantes de colegios públicos y subvencionados la prueba tiene una beca que cubre el 100% de su valor. Sin embargo, los estudiantes egresados sí tienen que pagar por cada prueba que vayan a rendir, porque pueden inscribir las pruebas de manera individual. Aquí es importante señalar que quienes se inscriban en la prueba M1 la prueba M2 es gratis, pero tienen que inscribirse, si no la inscriben, aunque sea gratis, no la van a poder rendir. Otra cosa importante es que cuando corresponda a dar la prueba en el mes de noviembre, si él o la estudiante no inscribió una prueba, no la va a poder rendir en ese mismo momento, así que ahora la decisión que tomen, es fundamental para lo que viene en el futuro”, expresó.

Finalmente, para inscribirse los interesados deben acceder al sitio acceso.mineduc.cl y demre.cl y el canal formal de comunicación con las personas interesadas en el Proceso de Admisión 2023 es la Mesa de Ayuda DEMRE. Sin embargo, si necesitas orientación puedes visitar la Universidad de Aysén o escribir al correo electrónico admision@uaysen.cl.-