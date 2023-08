Quelequén se queda con el oro del 9° Seven de las Nieves

Este fin de semana se vivió el tradicional torneo de rugby “Seven de las Nieves”, campeonato organizado por Quelequén R.C, que este año por condiciones climáticas se realizó en el Lodge “Cinco Ríos” de Coyhaique. A la cita, concurrieron 8 delegaciones en las categorías masculina, femenina, infantil y juvenil, en una gran tarde en la Patagonia chilena

La intensa lluvia, el viento y las bajas temperaturas no fueron impedimento para esta gran fiesta del rugby, la jornada inició con la entonación del himno patrio interpretado por la Banda Instrumental de Carabineros de la Prefectura N°27 de la Región de Aysén y contó con la presencia del Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, quien se dirigió a los jugadores y asistentes del evento destacando la importancia del deporte en la Región de Aysén.

En categoría varones, obtuvo la copa de oro QUELEQUEN, Copa de plata Cai Caí RC de Quellón y Copa de Bronce Glaciares Rugby de Cochrane.

La categoría femenina, se coronó Quelequén con la copa de oro y – Copa de Plata Corsarios de Coquimbo/La Serena

La Competencia tuvo formato cuadrangular todos contra todos, siendo el referee del encuentro el árbitro URA el argentino Julián Osvaldo Ciancio, alias “el YaKee”.

En la parte competitiva la categoría infantiles y juveniles los “Dragoncitos de Quelequén” se enfrentaron al conjunto La Manada RC de Puerto Aysén, brindando un partido ajustado y con un amplio despliegue físico por parte de ambas escuadras.

Renato Mejías Badilla, de 12 años, es uno de los tres hermanos que juegan en Dragoncitos, quien se destacó por sus tackles “Fue un bonito encuentro, no sentí frío, es mi segundo Seven y estoy muy contento jugamos bien a pesar de que llovía mucho y el frío, no nos complicó para nada” señaló.

Por otra parte dentro de los juveniles se encuentra Fernando Aranda Vargas, 16 años, quien se destacó por su velocidad y agilidad en el recortado de pasto marcando try para su equipo “Fue un gran partido con Manada, esperamos seguir teniendo encuentros más seguidos y hacer más conocido este deporte en la Región de Aysén”

Una de las virtudes del deporte de la ovalada es la amistad y camaradería, y así lo demostró el jugador de juveniles de Dragoncitos, Ignacio Alvarado Jérez, quien no sólo se destacó dentro de la cancha, con sus pases certeros, sino que no dudo en socorrer a un jugador de Manada quien se encontraba lesionado saliendo de la cancha para auxiliarlo.

La Directiva de Quelequén agradeció el apoyo a la familia del Rugby.al Municipio de Ibáñez y Coyhaique, CONAF, Lodge “Cinco Rios”, Rugby Chile y de empresas locales como Hiperpatagónico, La Palestina, El Arriero, Mas que Pizza, Mamma Gaucha, Grupo Clean, Vieo Bar West, Delibreak por el apoyo prestado para el desarrollo de este importante evento.

La jornada cerró con un balance positivo y un tercer tiempo para todas las categorías, preparándose desde ya para el 10° “Seven de las Nieves 2024”.