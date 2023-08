Gobierno entrega fondos concursable a 25  medios de comunicación regionales, locales y comunitarios de Aysén

El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023, otorgado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cumplió 23 años apoyando a medios regionales, provinciales, comunales y comunitarios y nació en esta región. En esta versión, 25 medios recibieron fondos en la región de Aysén, entre los medios adjudicados: 16 radiales, cinco digitales, tres canales de TV y un medio impreso.

En las dependencias de la Seremi de Gobierno en Coyhaique se realizó la ceremonia de entrega del Fondo de Fortalecimiento de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS), otorgado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La actividad fue encabezada por el Seremi (S) de Gobierno,

Alan Espinoza Ortiz y representantes de los distintos medios que se adjudicaron el Fondo en esta convocatoria. El vocero (s) junto al presidente de la Comisión Evaluadora, Roberto Reyes, entregaron los certificados a las y los representantes de algunos medios de la región que se adjudicaron el Fondo este año. Unos días antes habían recibido sus certificados los medios que se adjudicaron el Fondo en Puerto Aysén.

Alan Espinoza Ortiz, Seremi (S) de Gobierno, señaló: “Veinticinco medios de comunicación que están día a día informando y trabajando con nuestra ciudadanía. Son $97.610.219 lo que va en apoyo directo a los medios. Por eso estamos muy contentos, además de que este es un trabajo colaborativo. En esto hay una comisión permanente donde están representantes del Colegio de Periodistas, donde están representadas distintas instituciones públicas. Estos recursos que son entregados desde el Gobierno hace 23 años, es gracias al trabajo que se ha hecho en esta región”.

Este año, se aumentó el monto máximo de los fondos otorgados en cada categoría, pasando de $3,8 millones a $5,5 millones en el caso de medios tradicionales, y de $4 millones a $6,5 millones en el caso de los medios comunitarios.

María Teresa Calvis, directora de Canal Rocco TV, indicó: “Hay medios que hoy día estamos seleccionados. Estamos muy agradecidos, pero también miramos a nuestros colegas, a los que no quedaron, que nosotros también queremos que ellos participen, estén y ojalá estos fondos tengan más recursos. Así que no me queda nada más que reiterar nuestro agradecimiento y pensar que mañana, en un futuro cercano, podemos ser más los medios que obtengan estos beneficios”.

En la región el Fondo entregó un total de $97.610.219.- millones a una amplia diversidad de iniciativas, las adjudicaciones abarcan las cuatro provincias de la región de Aysén: Provincia de Coyhaique, Provincia de Aysén, Provincia General Carrera y Provincia Capitán Prat, comunas y localidades: Comuna de Coyhaique, Comuna de Lago Verde – Villa Amengual, Comuna de Aysén –localidad de Islas Huichas, Comuna de Cisnes –localidad de Puyuhuapi, Comuna de Güaitecas, Comuna de Chile Chico, Comuna de Ibáñez – localidad Bahía Murta y Comuna de Villa O’Higgins

Roberto Reyes, presidente de la Comisión Evaluadora afirmó: “Uno de los requisitos que evaluamos en la Comisión tiene que ver justamente con eso, con la territorialidad. Y creo que este año en particular me ha tocado participar en los últimos tres años. Hubo bastante dedicación en ese sentido de cómo los medios de comunicación también toman el pañuelo en términos de reconocer lo que se realiza en sus territorio y, por supuesto, con su gente”.

Nancy Puchi, representante legal de Diario El Divisadero, indicó: “Nosotros tomamos muy bien los recursos que nos da la Secretaría de Gobierno. Uno los implementa en varias oportunidades como medio y uno ve en qué forma lo puede aplicar, sobre todo hacia el personal que tenemos en nuestro medio de comunicación. Pero dar las gracias a la Secretaría, al Gobierno, por este importante apoyo que nos da económicamente.

A nivel nacional, la convocatoria 2023 del Fondo de Medios recibió 1.023 postulaciones, lo cual representa un aumento de un 7% respecto del proceso 2022. Las postulaciones fueron revisadas por comisiones evaluadoras constituidas en cada región por expertos y representantes del Colegio de Periodistas; de gremios de medios de comunicación como Archi, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y otros; el Consejo Regional y el Gobierno Regional respectivos; además de representantes de los Ministerios de Educación, de Economía y de la Secretaría General de Gobierno. En su conjunto, estas comisiones regionales adjudicaron a un total de $2.203 millones a 541 medios a lo largo del país.

A lo largo de su historia, cuyos inicios fueron en nuestra región hace 23 años, el Fondo de Medios ha adjudicado más de $23.294 millones de pesos, financiando 17.600 iniciativas que han contribuido al fomento de los medios de comunicación de alcance regional, local y comunitario.