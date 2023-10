Con jornada al aire libre conmemoran día nacional del medio ambiente y anuncian implementación de Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas

Con una jornada de Educación Ambiental en la Reserva Nacional Coyhaique, los y las integrantes de la mesa Aysén de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable PNEDS, en la que convocaron a jóvenes y adultos mayores a conmemorar el Día Nacional del Medio Ambiente.

La comitiva, que reúne a más de 20 servicios e instituciones públicas y privadas, invitó a participar de la actividad a una delegación de estudiantes de la Escuela Baquedano de Coyhaique y, a través de SENAMA regional, a un grupo de adultos mayores, para realizar un recorrido por el sendero inclusivo que se encuentra en torno a la Laguna Verde de la reserva, siempre guiados por guardaparques de Conaf Aysén.

El SEREMI del Medio Ambiente, Yoal Díaz, en su rol de secretaría ejecutiva de la mesa PNEDS rescató el sentido de la jornada de sensibilización en buenas prácticas ambientales y además compartió un anuncio con los presentes “en el marco de la mesa PNEDS estamos celebrando el día nacional del medio ambiente, pero además tenemos la dicha de entregar un muy importante anuncio y es que hoy es el hito inaugural de la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP, esta nueva institucionalidad que viene a entregar un nuevo marco regulatorio para avanzar hacia una mejor gestión”, destacó la autoridad ambiental, relevando el trabajo histórico realizado por Conaf y llamando a continuar el trabajo colaborativo para aprovechar la experiencia y desarrollar el trabajo de conservación y protección.

Por su parte y en compañía del SEREMI de Agricultura, la Directora regional de Conaf, Loreto Pedraza, destacó la presencia de adultos y jóvenes en la actividad “el objetivo es que puedan tener contacto con la naturaleza y valorar los ecosistemas presentes en las áreas silvestres protegidas” indicó Pedraza, haciendo referencia a que esta generación pronto será quien lidere los procesos y aprovechó de hacer un amplio llamado a la prevención de incendios forestales en el contexto de la crisis climática.

Desde su promulgación en 2014, cada 2 de octubre se conmemora en Chile el Día Nacional del Medio Ambiente con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos de la educación ambiental como un proceso permanente destinado a la formación de una ciudadanía que aclare conceptos y desarrolle valores, habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica con el medio ambiente.

En esta oportunidad, la mesa PNEDS decidió compartir una jornada en una de las áreas protegidas de la región de Aysén para sumarse al hito inaugural del SBAP en todas las regiones de país, destacando que el 50% de la región corresponde a esta tipificación.

Niños, niñas y adultos mayores recorrieron el sendero aprendiendo de flora y fauna, de la mano del Proyecto Asociativo Regional EXPLORA del Campus Patagonia de la UACH, recibieron una pequeña y dinámica charla sobre anfibios regionales y además pudieron conocer la exposición de aves rapaces desplegada en la reserva a cargo de funcionarios de Conaf.

“El medio ambiente es el que nos ayuda ya que, si no tuviéramos plantas no podríamos purificar todo el oxígeno que respiramos, no tendríamos los medios para conseguir vegetales, las vitaminas que conseguimos de los frutos, gran parte de las medicinas no existirían sin las plantas, la vida orgánica, todos nosotros vamos en torno a la naturaleza y lastimosamente hoy en día están ocurriendo muchos desastres, incendios forestales, a causa de la humanidad y la misma humanidad se está perjudicando” reflexionó el joven de sexto básico de la escuela Baquedano, Felipe Urqueta, durante el recorrido ecológico.

Así también los adultos mayores destacaron la actividad “hoy es un día importante para el medio ambiente, celebramos su aniversario y también hoy van a firmar Conaf con Medio Ambiente para la biodiversidad de las áreas protegidas” destacó el Delegado del Taller Adulto Mayor Quinta Burgos, Rubén Lepío, agradeciendo también la oportunidad de compartir con las nuevas generaciones “nosotros ya vivimos la etapa de ser niños y adultos, y ahora estar en contacto con ellos es también sentirse un poquito más joven”.

Política Nacional de la Educación para Sostenibilidad

El año 2002, la ONU decretó el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable, como un llamado generalizado movimientos educativos ya existentes para que incorporen la sostenibilidad; designando a la UNESCO como responsable de su promoción. Chile se comprometió a integrar la Educación para el Desarrollo Sustentable dentro de sus ejes, solicitando a cada una de las regiones del país que implementaran una red de trabajo a través de la constitución de mesas que estuvieran conformadas por diversos actores locales.

En la región de Aysén, la mesa PNEDS funciona en forma permanente promoviendo acciones de educación ambiental para toda la ciudadanía bajo un lema que para 2023 es “Cambio climático” Actualmente, la mesa PNEDS está conformada por las municipalidades de Coyhaique y Aysén, Patagonia sin Residuos, Corp. Patagonia Viva, Fundación para la Superación de la Pobreza, IV División Ejército, Fundación Integra, SalmonChile, AQUA Chile, Aguas Patagonia, Gobierno Regional de Aysén, SEREMIS de Agricultura, Salud, Educación, Energía y Medio Ambiente, Dirección Provincial de Educación Coyhaique, Conaf, PAR Explora UACH, Sernatur y Edelaysen.