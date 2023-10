Bajo adversas condiciones climáticas Carabineros del GOPE Aysén rescató a dos personas desde lago Zenteno

Tras una compleja navegación en medio de las agitadas aguas del lago Zenteno producto del fuerte viento reinante, sumado a las bajas temperaturas, Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Aysén rescató sanos y salvos a dos personas de sexo masculino quienes quedaron a la deriva tras sufrir un desperfecto mecánico en el motor de su embarcación.

Ricardo Gómez y César Mansilla, dos amigos desde la infancia, habían aprovechado el fin de semana largo para compartir una jornada de pesca recreativa, llegando al lugar aproximadamente a las 11:00 horas del día sábado recién pasado. Luego de cuatro horas de actividad y navegación, escogieron un sector para almorzar, no obstante, al iniciar el regreso, la chaveta del motor habría golpeado una roca, generando un desperfecto en la transmisión imposibilitando transmitir el movimiento a la hélice, quedando a la deriva en el lugar.

Pese a que ambos intentaron salir mediante remos hasta una puntilla –según relató Ricardo Gómez- el fuerte viento reinante en el sector imposibilitó la maniobra, siendo impulsados nuevamente hacia la rivera, cerca de la parte posterior del lago. Ante esto, ambos descendieron y amarraron la embarcación a un árbol intentando regresar a pie a través del denso bosque, mientras el frío, la lluvia y la luz comenzaba a escasear en el lugar.

Respuesta oportuna

El Jefe del GOPE Aysén, Capitán Claudio Troncoso, indicó que una de las personas tomó contacto con la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros a través del nivel de emergencias 133 reportando la situación, solicitando apoyo para salir del lugar.

“Ellos tras dejar su embarcación amarrada, comenzaron a caminar para intentar salir por sus propios medios y al no lograrlo, dieron el comunicado a Cenco, quienes tomaron contacto con el GOPE Aysén (…) nos comunicamos en forma telefónica de inmediato con ellos para orientarlos sobre los cursos de acción que debían seguir para una extracción segura del lugar”, indicó el Oficial.

Tras lo anterior, el personal especializado los instó a permanecer en el lugar y reservar la batería del teléfono para mantener comunicación cada cierto tiempo.

“Simultáneamente en horas de la noche nos trasladamos al lugar donde ocurrieron los hechos, donde las condiciones eran adversas con mucha lluvia, viento y oleaje en el lago Zenteno, haciendo compleja la navegación, indicándoles que se cobijen, toda vez que estaban con abrigo y no tenían mayores inconvenientes, por lo que tras chequear la meteorología, se planificó el ingreso al lago a primera hora de la mañana del domingo y con luz día para una navegación segura y concretar la extracción”, explicó el Capitán Troncoso.

Por su parte César Mansilla -uno de los rescatados- indicó que “en la noche no dormimos, porque en ese lago hay mucha humedad, no hay leña, pasamos la noche quemando colihue, es tan húmedo que la otra leña no enciende”, recordó.

Extracción

Tras la compleja navegación, la patrulla del GOPE logró divisar a la distancia a dos personas realizando señas entre juncos y la densa vegetación del sector, pudiendo embarcarlos y sacarlos sanos y salvos del lugar.

“Al ver nuestra llegada y ya seguros al interior de la embarcación, estaban muy alegres, muy agradecidos, estaban felices por la orientación que se les dio como GOPE para resguardar su seguridad, y el estar comunicados cada ciertos periodos de la noche les dio tranquilidad, porque sabían que nos encontrábamos en el lugar, toda vez que estábamos buscando la forma de aproximarnos lo más rápido posible y segura para todos, mostrándose ambos muy satisfechos por el trabajo realizado por Carabineros del GOPE luego de ser evacuados a una zona segura y sin novedad”, detalló el Jefe del GOPE Aysén, Capitán Claudio Troncoso.

Frente a lo anterior César Mansilla tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo desarrollado por esta patrulla altamente especializada, resaltando el compromiso y profesionalismo demostrado por el personal.

“Ellos (la patrulla GOPE) fue un equipo muy preocupado, porque estuvimos en contacto siempre, nos llamaban, nosotros los llamábamos de vuelta y nos daban respuesta inmediata. Ellos salieron a las 07:30 horas y a las 08:15 ya nos tenían sobre el bote. Muy preocupados y muy profesional el equipo GOPE, nuestras felicitaciones y una estrella más por su trabajo”, indicó aún con alegría en el rostro, mientras sostenía un vaso de café en sus manos.

La arriesgada acción, permitió en definitiva un rescate exitoso, posibilitando hoy que Ricardo y César estén de regreso sanos y salvos en casa reunidos junto a su familia.