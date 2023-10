Destacan apoyo de convocatoria Programa Hortofrutícola de la Seremi de Agricultura  

Mirtha Almonacid Veloso y Jorge Lepio Oyarzun representan a dos generaciones que impulsan día a el trabajo en la horticultura en la comuna de Aysén, quienes forman parte de las iniciativas priorizadas en el concurso de la Seremi de Agricultura que apoya la implementación e innovación en procesos y mejoras en modelos productivos

Lo anterior a través del programa “Frutas y Hortalizas”, el cual con fondos del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo y con apoyo de FIA e INDAP, financia a 35 productores/as desde Lago Verde hasta Villa O’Higgins para la adquisición de equipamiento e infraestructura en sus predios.

En reciente visita, el Seremi de Agricultura junto con equipo de profesionales, recorrieron los predios de los productores/as para conocer en terreno el estado de avance e implementación de los proyectos.

“A través del Programa Hortofrutícola, en colaboración con el Gobierno Regional y su Consejo, y ejecutado con el apoyo de FIA, buscamos mejorar e innovar. Cada cambio que implementamos facilita el trabajo de nuestros agricultores y agricultoras. Seguimos trabajando juntos por una mejor agricultura y una producción mejorada para todos”, sostuvo Alan Espinoza Ortiz.

La primera visita fue la desarrollada en el sector Pangal Bajo al Huerto Awiten de Jorge Lepio Oyarzún, miembro activo de la mesa de Jóvenes Rurales, que impulsa un proceso biointensivo de producción de hortalizas, aumento de la superficie cultivable bajo invernadero, instalación de riego por goteo con captación de aguas lluvias, cosechadoras de hojas y herramientas de deshierbe.

Estas mejoras no solo aumentarán la producción, sino que también permitirán mantener el huerto de manera más eficiente y sostenible. “Estoy súper agradecido de FIA y del Ministerio de Agricultura por confiar en estos proyectos. Es importante destacar que se está dando espacio a una agricultura no convencional que busca una relación diferente con la naturaleza”, subrayó el productor .

Por otro lado, el proyecto implementado por Mirtha Almonacid Velozo, en el sector de Viviana Norte, ha invertido en la tecnificación de sus cultivos, incluyendo herramientas para deshierbar y sembrar, una sembradora de almácigos, mallas y polietileno. Mejoras que optimizarán los tiempos de trabajo y aumentarán la producción, permitiéndole a Mirtha seguir siendo una productora hortofrutícola activa y contribuir significativamente a la economía local.

“Mantengo siempre verduras para toda la temporada, en realidad, porque yo siempre planto en abril y me dura todo el año la verdura, porque incluso tengo una lechuga linda que yo sé que la estoy comiendo. Me aporta más facilidad, más fácil dar vuelta a la tierra, sembrarla y tapar la semilla con la misma herramienta, porque son los mangos largos y a uno ya no tiene que andar, así como estaba agachada como antes, que los hacíamos a puro gualato”, sostuvo en torno a la adquisición de herramientas posibilitadas con este concurso

Ambos proyectos no solo representan una inversión en la producción local, sino que también resaltan el papel fundamental de las mujeres en el sostén de la economía familiar campesina. La Seremi de Agricultura continúa apoyando y promoviendo iniciativas innovadoras que fortalecen la agricultura local y garantizan la seguridad alimentaria de la región.